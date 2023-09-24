阵雨不减热情 黄丝带义跑筹款逾30万元

超过6500人参加由新加坡监狱署举办，为黄丝带基金筹款的黄丝带义跑，其中包括释囚和正在服刑的囚犯，他们共为黄丝带基金筹得30万5625元的善款。

今年进入第14个年头的黄丝带义跑，主题是“奔越第二次机会”（Run Beyond Second Chances）。义跑在星期天（9月24日）清晨6时左右开始时，不时有打雷并出现阵阵细雨，一直到上午9时，雨势逐渐加大。然而，参与者的热情未被浇灭，他们在雨中继续跑步前行。

自2009年起，正在服刑的囚犯也可在监狱范围内参与黄丝带义跑，今年共有137名囚犯通过六公里跑步来支持筹款。参与企业承诺将为他们完成的每一公里捐赠10元，共为此次筹款贡献8220元。

曾涉毒进出监狱四次 单亲妈妈从服务员晋升副经理

义跑参与者爱莎（Siti Aishah）因涉毒进出监狱四次，直到2019年出狱后加入Nando’s餐馆，才告别过去的生活圈子。

爱莎（33岁）加入Nando’s时只是一名普通的服务员，四年后的今天，她已经是副经理。对她来说，公司提供的不只是晋升机会，更重要的是接纳的胸怀和对她人生做出的指引。

爱莎是名单亲妈妈，有两个分别是13岁和15岁的孩子，她说受同事分享家庭趣事影响，自己和家里原本很僵的关系也终于有了起色，母亲也为现在的她感到骄傲。

“上一次她为我感到骄傲是小六会考的时候！”

已经开始崭新生活的她，看到一些朋友还在歧途中挣扎，哽咽地说：“这里对我有再生之恩”。

她接下来的目标是晋升为餐厅经理，好回馈给她带来正面指引的同事和经理。

区域经理亲自面试合适者 员工两成是释囚

Nando’s区域经理伊斯瓦兰（Eswaran Vallakannan）受访时说，Nando’s的员工当中有约两成都是释囚。他向来亲自面试合适的释囚，到目前为止从未拒绝过任何应聘的释囚。

他也透露，目前在职最久的释囚是一名35岁的单亲妈妈，她加入公司已有五年，现在她不仅成为餐厅经理团队，也被提携到总部提供行政方面的支持。

“我们对所有背景的员工一视同仁，也相信给予大家第二次机会。”