无照驾驶载四人 18岁青年躲临检弃车逃

18岁青年无执照驾驶，看见交通警察设置的路障，马上倒车近200米后弃马赛地汽车而逃，留下车中四名女乘客不知所措。交警随后确认青年身份，六小时内将他逮捕。

交通警局在星期六（9月23日）凌晨设置路障，展开酒驾取缔行动，共有三人因酒后驾驶被逮捕。《联合早报》记者跟随交警到设于加冷路的临检处观察临检行动，目睹青年为躲避临检弃车而逃。

凌晨2时左右，驾着马赛地汽车的青年相信因看到交警设的路障，马上倒车200米，然后开车门逃走，交警见状立即出动附近警员追赶。

车内四名女乘客在青年弃车而逃后看起来不知所措。据观察，她们都喝了酒，下车时步伐踉跄。

坐在副驾驶座的女乘客被警方问话时一脸无奈，并且不断拨打电话，相信正尝试联络落跑的青年，同时似乎声称她和青年没有关系。后排三名女乘客面对问询也面露难色，被令下车时戴上了口罩。

新加坡警察部队说，交警通过调阅电眼画面后确认了青年的身份，并在六个小时内以涉嫌逃避路障、无照驾驶以及驾驶没有保险车辆的罪名逮捕他。

本地公共娱乐场所在冠病疫情消退、全面恢复营业后，今年1月到8月因醉酒驾驶导致的车祸共有123起，和截至6月的85起相比，短短两个月内就增加了38起。交警星期六凌晨展开酒驾取缔行动，临检从午夜零时开始，据记者观察，凌晨1时过后无法通过手提测醉器检测的驾驶者明显上升。警方在一个半小时内就逮捕了三名涉酒驾者。

8月发生两起酒驾躲临检逃逸事件

警方星期日（24日）也发文告，揭露今年8月曾发生两起为躲避酒驾临检路障逃跑的事件。

这两起案件接连发生在8月22日凌晨。当天凌晨3时20分，东陵警署警员发现距离路障约100米处有一辆车正尝试减速停车，驾驶者看见警员后立即下车逃离现场。两小时后，他因涉嫌酒后驾驶和逃避路障被逮捕。

另一起发生在同天凌晨4时20分，勿洛警署警员同样发现一辆车在约100米处尝试减速停车，警方随后当场逮捕了未能逃走的27岁女驾驶者。

根据法令，酒后驾驶者一旦罪成，可被吊销驾驶执照至少12个月，也须重考驾照。另外，依照测试结果，初犯者可被罚款1000元至5000元，以及吊销执照12个月至48个月。重犯者则可被罚款最多3万元和监禁最长三年。

若造成严重伤亡，肇祸司机可判鞭刑不超过六下。