《公益献爱心》筹善款1671万元 尚达曼总统抛球露一手

星期天（9月24日）晚上在新传媒剧院举行的电视慈善筹款节目《公益献爱心40周年》筹得1671万5758元善款。

三小时的节目由钟琴、郭亮、周崇庆和高美贵主持。总统尚达曼和夫人珍一藤木，以及内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲为座上嘉宾。

海内外艺人带来各种表演。出道50年的香港乐团“温拿乐队”全员到齐，五名成员谭咏麟、锺镇涛、陈友、彭健新，以及叶智强带来三首金曲“Sha La La La”《陪着她》和《千载不变》，这是他们在香港宣布解散消息后，首次来新演出。

温拿乐队成员陈友（左起）、彭健新、谭咏麟、锺镇涛，以及叶智强在《公益献爱心40周年》带来三首金曲。（公益金提供）

国宝级歌手陈洁仪献唱温暖的《天冷就回来》和《喜欢你》；台湾金曲歌王萧煌奇演唱招牌歌曲《末班车》和《阿嫲的话》。

艺人徐鸣杰和前篮球国手兼艺人陈锦宏，连同新加坡轮椅篮球协会的球员呈献花式篮球表演。表演进行时，篮球一度滚落舞台，坐在台下的尚达曼总统发挥热爱运动的本色，帮忙把球抛回给台上的陈锦宏，现场响起一片欢呼声。

红星大奖视帝许瑞奇携手患有自闭症的青年王永维创作沙画，两男用作品描绘一个温馨故事。朝阳学校的合唱团与艺人洪凌、黄振隆、林昭婷、周智慧、陈政序和莉玉合唱本地电视剧《你的世界我们懂》的主题曲《你的世界》。

视障艺术家张丽玲与艺人罗美仪诠释台湾歌手蔡依林的歌曲《我》，何盈莹、郑颖、郭坤耀和王嘉瑞伴舞。

听障钢琴家陈平静博士携手钢琴神童李研恺带来精彩的“钢琴大战”，两人透过多首钢琴名曲切磋琴艺，曼妙的琴声让人听出耳油。

压轴表演由陈泂江和网红李安等负责。他们演唱抖音热歌《太阳》时，四棵“希望之树”出现在舞台上，表演者带入纸制鲜花和动物把舞台填满，搭配着大屏幕上色彩斑斓的画面，氛围欢腾。这个装置艺术名为“希望之树·爱无限”，艺术总监是艺人陈之财。参与节目的艺人还包括向云、郑惠玉、蔡恩来、Rahimah Rahim和Udaya Soundari。

观众在节目播出时，通过在屏幕左上角的QR码捐款。捐款管道将开放至10月1日（星期天），晚上11时59分。欲了解捐款详情，可上网www.comchest.gov.sg/unitinghearts2023。