【庆中秋／晚宴】

海陆丰会馆9月30日（星期六）上午11时，在会馆举行庆中秋活动暨奖学金颁发仪式。电话：63968401



喜耀文化学会及公用事业局俱乐部华乐团9月30日（星期六）傍晚6时30分，在喜耀文化学会举办“情满中秋民歌名曲音乐会”。入场免费。报名电话：68421123



高氏公会11月3日（星期五）举行庆祝成立75周年纪念庆典晚宴。欢迎会员携家属踊跃出席。报名电话：96510403

【活动】

南安会馆与南洋孔教会10月4日（星期三）下午2时，在南安会馆联合举办新加坡福建南安文化节教育讲座“知识教育与全人教育——探索新加坡教育的平衡点”。南洋孔教会会长王国华主讲。入场免费。报名链接：bit.ly/3ZriexL。



潮州总会10月7日（星期六）下午2时，在醉花林俱乐部举办“谈天说地话乾坤——探索《易经》的奥秘”讲座，深入剖析《易经》的智慧，解码其中的生活哲学。林纬毅博士主讲。免费。报名电话：67088036／67088037



莆仙同乡联合会11月举办“兴化同乡游”，行程分10天团（11月17日出发）和7天团（11月17日或20日出发），除了主要的莆田之旅，也包括到厦门、永定土楼或武夷山、福州游览。名额有限，有意参加者请拨62129686向曾兄弟旅行社报名。首50位报名的会员将获得部分旅费补贴，询问电话：87272510。

【课程】

冈州会馆文化中心10月6日起，每周五晚上7时30分至9时30分，在会馆开办“中西博弈”历史文化粤语班，探讨13世纪以来中西文化碰撞的历史，并结合古典文学、流行歌曲、电影等趣味性题目。黄子明博士主讲，粤语授课。共10讲，会员学费90元，非会员120元。电话：62239806