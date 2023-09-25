首届南安文化节办系列精彩活动 弘扬南安传统文化精神

新加坡南安会馆举办第一届新加坡福建南安文化节，旨在传承南安的丰厚传统，弘扬“大舍大爱”的南安精神，以及圣公文化的核心价值观“忠、孝、仁、义”。

南安文化节将从9月29日至10月8日一连10天，在南安大厦举行，届时，大厦内的李光前堂将举办各类题材的讲座和传统文化表演；特辟的文化廊，则提供包括指画、泥塑、剪纸、茶艺、书法等文化体验；大厦外的美食街，有各种令人垂涎的南安美食；水廊头凤山寺也有一系列导览活动。文化节9月29日上午11时开幕，主宾是永续发展与环境部长傅海燕。

南安会馆会长梁佳吉今年2月走马上任后，认为福建南安的丰富传统和精神文化，必须弘扬和传承下去，于是在执行顾问陈奕福及全体理事的通力合作下，于短短七个月内筹办这项大型活动，希望展现南安文化的独特魅力。

梁佳吉：忠孝仁义圣公文化与价值观值得推广

梁佳吉接受《联合早报》采访时说：“南安先辈漂洋过海来到新加坡后，倾力帮助同乡，也为建设新加坡做出贡献。随着时代的发展，会馆现在更多的投入社会关怀社会，体现大舍大爱的南安精神。隶属南安会馆的水廊头凤山寺供奉广泽尊王，以弘扬华人传统价值观忠孝仁义的圣公文化为宗旨。这些价值观都是值得推广的。我们希望通过这场文化盛会，为传统注入新生命。”

陈奕福指出，南安的大爱精神已延伸到各种族和社区。这一次的文化节，南安会馆将广邀全岛各弱势群体参与，20多名筹委会成员并自掏腰包认购超过20万元美食固本，送给这些弱势群体。梁苑集团在美食街义卖的咖喱鸡（每份10元），所得也将捐助众弘福利协会、善济医社，以及慈光福利协会。

文化节盼吸引百万人参加 南安大厦募资重建

南安会馆希望首届南安文化节可以吸引到100万人参加，同时让逾40万新加坡南安人对祖籍地有更深一层的了解，进而对南安会馆产生归属感。

成立于1926年的南安会馆，会所原在安祥山，位于穆罕默德苏丹路（Mohamed Sultan Road）的南安大厦是在1978年落成的。南安会馆目前正在开展南安大厦的重建计划，欲招募30名愿意出资100万新元的南安人以启动项目，目前已招募到一半人数。南安会馆呼吁更多南安人挺身而出。

南安文化节精彩活动

■南安美食街

共有19个摊位，售卖南安特色美食如芥菜饭、番薯粿、油饭、五香、花生汤和大肠蚵仔面线，还有特地从南安请来的师傅烹煮的南安诗山卤面。

■《见证历史现场——黄奕欢的传奇人生》导读会

黄奕欢是实干型领导者，曾参与战前陈嘉庚组织筹赈会、战后挖掘二战死难者遗骸和兴建和平纪念碑、呼吁本地华人参政和争取公民权，以及福建会馆献地筹建南洋大学等重要历史事件。编著者薛依云等人将通过导读此书，让公众更了解这位为社群服务，不居功、不争名的南安领袖。

■“世界视角下的圣公文化”讲座

由杨松年教授、林纬毅博士、南安会馆执行顾问陈奕福等主讲，探讨圣公文化不只是民间信仰，其“忠孝仁义”四大价值观可如何融入日常生活，走向世界。

■水廊头凤山寺导览

凤山寺始建于1836年，2010年获联合国教科文组织亚太文化资产保存卓越奖。它见证先辈落地生根的艰辛，对华族优秀文化遗产和富有人文教育意义艺术的保存，有着重要与深远的影响。文化节期间凤山寺有展览和导览活动，并特地从南安定制圣公圣嬷的“龙床”供展示。“龙床”是圣公庙宇一大特色，坐一坐可祝早生贵子，也有一种说法：“摸摸龙枕，高枕无忧。摸摸龙被，一年好到尾。”



■自信女神大码才华秀及其他

文化节有多项比赛让公众参加，“自信大码女神才华秀”专门为100公斤以上的女性而设，让她们展现才华和自信。其他比赛有线上摄影、中秋灯笼绘画、古典诗词朗诵，以及卡啦OK歌唱。

欲知更多南安文化节活动，可查询官网lamann.org/lamannfest2023。