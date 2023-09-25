工程系博士生以琴会友

中学时期爱上小提琴，校服未换就忙着练习七八个小时，搞得母亲不得不出言制止。30岁的张国顺是个“琴痴”，工作、读博士学位压力大，奏乐表演能让他忘却烦恼、陶冶性情，也因拉琴与不少人结缘。

平日是工程系博士生，闲暇周末时则会出外表演，或在社媒平台分享音乐，以琴会友。张国顺说，这缘自2015年在宏茂桥地下道的经历。“当时正在准备考试，温习时压力大，就不假思索拿着乐谱到地下道拉琴。当下只是要宣泄放松，哪知路人开始往琴盒扔钱打赏。”

那一次的经历，让15岁就开始练琴的张国顺，萌生申请街头表演执照，到外头赚外快的想法。他之后顺利通过当局审核，全岛跑透透表演。虽然课业乃至后来的工作十分繁忙，但张国顺说，音乐能让他充实自己并忘我，前些年到日本和泰国游玩都特意带了小提琴。

他说：“小提琴富有表现力，音色情感也很丰富，是让我苦练这么多年的原因。有时到外国即兴表演，语言虽然不通，但路人都会跟着旋律摆动或唱歌，音乐似乎能贴近人们，让我有满足感。”

冠病疫情期间无法外出，张国顺选择通过直播和Instagram传递悠扬琴声，也与不同的音乐人和亲友合奏，选曲以英语老歌、节奏快的流行音乐为主，融入受众。朋友亲戚的婚礼一般都少不了他，他也乐于应邀表演助兴，送上祝福。

至于是否考虑过当全职小提琴手，张国顺表示曾挣扎许久，毕竟若将爱好作为糊口维生的工具，那就可能会变质，甚至因此产生厌恶。

张国顺说，或许有比较务实的人觉得，学习乐器成为音乐人，可能无法赚一口饭吃，或者浪费时光。“我想说的是，虽然努力不一定会有意义，热情也不能当饭吃，但维持良好心态，坚持再学会转型，一定会有一条出路。”