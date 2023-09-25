以昆虫为参考 设计拆换简易电动跑车外壳

受昆虫生物结构和特性所启发，本地两个学院的团队合作利用3D打印技术，设计和制造电动跑车的外壳部件，以简化安装和更换过程。

这个电动跑车项目由拉萨尔艺术学院与新加坡科技设计大学的师生合作。新科大的团队专注于跑车的底盘构建，拉萨尔团队则负责设计车身外壳。这个项目还处于组装阶段，但设计原型目前已在新加坡设计周展览上展出。

拉萨尔艺术学院的设计团队从昆虫的肢体结构和再生特性汲取灵感，运用3D打印技术制造车身外壳。参与的拉萨尔大二生钟翊涵说：“如果仔细观察昆虫的结构，会发现大多数的昆虫由不同部位组成一个整体。此外，昆虫的一些部位具有再生的特性，就像翅膀或腿断了会重新生长出来。我们就用这个灵感，通过3D打印制造跑车外壳的各个部件，以便更容易安装到底盘上。如果发生碰撞或损坏，只需重新打印损坏部件，使安装维修更简单。”

计划明年初完成车身外壳制作

也参与设计的拉萨尔大三生杨恩浩说，他们选用聚对苯二甲酸乙二酯（PETG）制作车身外壳。这种材料不仅坚固耐用，还能抵抗高温和紫外线。

新科大团队打造的底盘搭载了四电机电动动力系统，可在两秒内提速。为了减轻底盘重量，团队采用铝材构建车身框架。然而，由于铝材难以焊接，他们巧妙地使用3D打印接头（3D printed joint）的创意，确保铝质构件能够按照计算进行精准组装。

新科大教务处特殊项目顾问林世浚教授说：“我们计划在明年初完成车身外壳的制作，并将所有部件安装到底盘上。”