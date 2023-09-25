新加坡印度法院签署谅解备忘录 促进司法界交流与合作

新加坡和印度签署两项深化双边司法合作的谅解备忘录，从今年起举行常年司法圆桌论坛，以增加两国司法机构之间的交流、讨论彼此关注的领域，以及促进合作。

新印两国的最高法院星期一（9月25日）发表联合文告说，谅解备忘录已经在9月7日签署，首届司法圆桌论坛则在9月9日开幕。

文告指出，两国司法机构的合作范围涵盖司法教育与培训、利用科技加强人们诉诸法律的机会，以及推动促进司法交流的多边论坛。

见证谅解备忘录签署的是我国大法官梅达顺和印度大法官钱德拉楚德（Dhananjaya Yashwant Chandrachud）。

梅达顺9日在新印司法圆桌论坛的开幕式上说，当前的世界多变且相互连接，法院面对的法律问题越来越难以化解，越来越超越各自的管辖范围，并且越来越可能受到其他国家事态发展影响，因此相互学习的平台将变得更加重要。“这个圆桌论坛是两国司法机构针对共同关注话题，进行深入讨论的宝贵机会。”

钱德拉楚德在开幕式上发言时说，新印除了社会、经济和外交等方面的关系让双方紧密联系在一起之外，双方致力于维护法治和正义也构成牢固伙伴关系的基础，尤其是两国司法机构面临着不断变化的挑战。

他说：“科技的快速发展以及互联网的深远影响，开创了一个需要我们集体关注的复杂新时代。”