中区社理会三年推出百个社区计划 潘丽萍：居民可按个人选择所需

为纪念建国总理李光耀百岁冥诞，中区社区发展理事会未来三年将为中区居民推出100个社区计划，助他们建设更美好的生活，并设立总值1000万元的基金资助这些计划。

第11届中区社理会理事就职仪式星期一（9月25日）在惹兰勿刹民众俱乐部举行。中区市长潘丽萍在仪式上宣布，这100个社区计划是个清单，让合作伙伴和居民能根据需求，灵活地从一系列扶持措施中选择所需。

她解释，中区有23个分区，需求和资源各不同。有些分区，如惹兰勿刹集选区和拉丁马士区有很多租赁组屋和年长居民；一些分区，如摩绵—经禧区的居民较年轻，也较多人住在私宅。

这100个社区计划接下来三年将分阶段推出。它们围绕建设美好生活的五大支柱展开，即财务健康、身体健康与可持续发展、社会心理健康与包容、终身学习，以及为他人服务。潘丽萍受访时透露，目前已制定了50多个计划，更多细节将在日后公布。

第一阶段为期约一年，中区社理会将增加七项新计划，包括：校车费津贴计划，为受校车费上调影响的低收入家庭提供经济援助；社区联系站（ComLink）家庭扶持基金，扶持有孩子的租赁组屋家庭；地区就业计划，更系统地助居民求职；中区下棋活动（Chess @ Central），促进社区凝聚力；推出“紫色爱心”计划（Purple Hearts @ Central），为特需或残障儿童的家庭设立支援网络。

另外，还有两项以青少年和家庭为目标的技能创前程计划。

能训练老少居民认知能力 区内推广下棋

潘丽萍受访时也提供有关新计划的更多细节。以区内下棋活动为例，中区社理会经研究后认为下棋是个人们容易接触到的游戏，可在社区内推广。

她说，推广下棋，不仅在于提供实体设施，也在于规划社区项目，让有兴趣学下棋的居民能加入兴趣小组、参加比赛等。下棋也能训练不少年轻和年长居民的认知能力。社理会将先推行国际象棋活动，再陆续融入其他棋类。

地区就业计划方面，中区社理会将先从年长者开始，帮助他们寻找或设计合适的微工作（micro jobs），如送餐、派送简报和送信等服务。

潘丽萍说，“我们已做了一些尝试，取得一些成果。我希望能扩大计划，为更多中区居民提供这方面的帮助。”

设1000万元基金资助计划

为资助这100个计划，中区社理会将设立1000万元的基金，由中区社理会和捐赠者共同资助。

其他社理会近期也陆续推出资助各区计划的基金。例如，东南社理会设立100万元东南区学习关爱基金，为中低收入家庭的孩子提供教育补贴；西南社理会也推出200万元西南社区关怀基金，照顾弱势家庭和独居老人。

担任就职仪式主宾的李显龙总理致辞时肯定了社理会的贡献。他说，过去三年，约65万居民参与或从中区社理会的计划中受惠。他相信，有了志愿者的服务精神与活力，潘丽萍的积极领导，以及合作伙伴的支持，大家能继续为居民创造更美好的生活。

仪式上有64名理事获委任，任期三年到2026年，其中16人是首次受委。