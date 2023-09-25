李总理：社区发展理事会在地区扮演关键角色

社区发展理事会在地区扮演关键角色，与志愿者和合作伙伴一同推出许多影响深远的计划、在区内推动有意义的事业，以及帮助推广全国计划。

李显龙总理星期一（9月25日）在第11届中区社理会理事就职仪式上，肯定了社理会的贡献。

他形容社理会就像是地区办事处，在地区扮演关键角色。它的使命是汇集（Aggregate）居民需求、建立（Build）资源与能力，以及连接（Connect）需求和资源，扮演居民和政府之间的桥梁。

李总理说，这个使命听起来简单，但事实上，社理会在幕后非常努力地凝聚社区，照顾弱势、年长和有需要群体，助居民提高技能和跟上时代，以及推动国家重点事项。

他很欣慰看到社理会理事、志愿者和合作伙伴携手推出许多影响深远的计划，助居民过上更好的生活，不论是在身体健康、财务、社交与情感，或是为他人服务方面。

很多计划的目标是为扶持弱势群体。例如，中区社理会同大华银行合作推出数码学习营（My Digital Bootcamp）、同星和集团合作推出“孩童之星”（Junior Stars）计划。

李总理说：“近1万名来自贫困家庭的儿童有了更多学习机会，并掌握技能为未来做准备。”

中区社理会也在区内推动有意义的事业，如举办可持续发展工作坊，以及促进人们对特需群体的了解、加强包容文化的“紫色行动”（The Purple Parade）。

社理会还帮助推广“技能创前程”等全国计划。李总理说，中区社理会自2017年以来举办了800多场“技能创前程就业培训指导工作坊”（SkillsFuture Advice Workshop），把触角伸向逾4万4000名居民。

中区市长潘丽萍致辞时也透露，中区近32万户或96％的新加坡家庭，今年已通过社理会邻里购物券计划领取了300元购物券。超过7000名中区小贩和商户也加入计划，生意有所增加。

国会反对党领袖毕丹星2021年辩论新财年政府财政政策时，曾质疑政府推出社理会邻里购物券计划，是让社理会有事可做。潘丽萍当时说，毕丹星的指责是在贬低社理会及合作伙伴。她认为，确保社理会与时俱进，继续发挥切实和增值作用，“没什么好感到羞愧的”。