本地先进制造业落实工业4.0 大大节省人力和成本

逐步落实工业4.0，本地先进制造业的中小企业在提升员工技能、引进3D打印机等先进技术后，去年因打印失败导致的材料损耗减少了约70%。

星期一（9月25日）下午，精深技能发展局与博世力士乐培训中心（Bosch Rexroth Regional Training Centre，简称BRRTC）共同发布最新的工作技能报告。

工业4.0指的是彻底改变企业制造、改进和分销产品方式的解决方案，制造商把物联网、云计算和分析、人工智能和机器学习等新技术整合到生产设施和整个运营过程中。

报告探讨的，恰恰是本地中小企业在物联网应用、机器人和自动化、数据收集和分析、编程和编码以及预测性维护等领域，实现工业4.0过程的挑战及收获。

BRRTC主任白彼德说：“这些项目证明，中小企业采用工业4.0解决方案来实现业务成果并重新培训员工是可行的。结果显示我们可以大大节省人力和成本。有了物联网仪表盘，数据可视化，让技术人员在设备维护上也可以提高效率，做出明智的维护决策。”

先进制造业主要面临成本、技术知识和熟练员工挑战

报告指出，本地先进制造业的中小企业在工业4.0进程中，所面临的挑战主要在实施的成本、缺乏技术知识和缺乏熟练员工三个方面。

BRRTC与精深局合作，与企业确认并分析问题、推荐解决方案与培训课程，随后落实计划并检测概念验证的进展和影响，然后扩大应用范围。

其中，本地先进制造企业Tritan AMS近年来共有九名员工在BRRTC受训，以提高相关技术。

Tritan副总监陈禄进说，在引入装有无线传感器的3D打印机后，可以构建物联网平台，有效监测3D打印机内的材料类型、材料利用率和温度，从而减少材料损耗，在耗材方面节省了约70%，仅耗材开销去年就节省了约2万3000元。

精深局首席技能官吴纯瑜博士说，新加坡致力于在2020年至2030年间，让制造业增值提高50％，将新加坡打造为先进制造业的全球业务、创新和人才中心。因此中小企业在技术、运作流程、提高产出等方面落实工业4.0就显得尤为重要。