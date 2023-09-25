李智陞：城市面临多重挑战 各方需求更难平衡

冠病疫情带来的影响深远，加上气候危机和地缘政治不稳定等挑战，城市要在各方需求之间取得平衡越发困难。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期一（9月25日）为第12届世界城市峰会市长论坛（World Cities Summit Mayors Forum）开幕致辞时指出，城市正面临多重挑战。

今年的市长论坛在韩国首尔举行，会议场地选址是具地标性的东大门设计广场。论坛的主题为“宜居与永续城市：塑造包容与具韧性的未来”。

城市领导人须创造公平竞争环境 让所有人都能追求理想

李智陞说，冠病疫情最糟的情况虽已过去，但许多城市仍面对收入、机遇差距扩大等疫情带来的长期影响。城市同时还面临其他重要课题，例如气候危机、地缘政治不稳定，数码化和人工智能导致经济增长放缓、出现颠覆性改变。城市要在各方不同需求之间取得平衡，变得更具挑战性。

“如果不加以控制，这些挑战会进一步巩固一些人已享有的优势和特权，加剧社会分化。身为城市领导人，我们必须作出调整，创造公平的竞争环境和平台，让所有人都能追求理想。”

领导人制定的城市规划以及社会和市政政策必须主动地辨认出弱势群体，了解他们面对的挑战，确保他们能平等地获得机会。这些弱势群体包括可能社交孤立、缺乏活动能力和没有适当住房的年长者，以及没获得基本保障的平台人员。

人民是宝贵资源 领导人应加深交流

李智陞还重申气候变化是急需应对的挑战。他以包括新加坡在内地势低的城市国家面对的海平面上升为例，说明这并非“未来问题”，大家必须马上采取行动。

不过，气候挑战不是只靠城市领导人就能解决的。李智陞呼吁出席论坛的领导人加深同人民的交流，因为他们是宝贵的资源，能建议有效和可长期执行的措施，尤其是在解决地方课题方面。

“城市领导人扮演的角色，就是要促进和鼓励人们积极参与贡献。”

市长论坛为期两天，将于星期二（26日）闭幕。出席论坛的城市领导人来自世界各地。首尔的改革成了城市发展的典范，从29个提名城市中脱颖而出，夺得2018年李光耀世界城市奖，因此主办今年的市长论坛。