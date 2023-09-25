遭交友软件“情人”勒索 网络受害者险轻生

误坠交友软件“女郎”圈套，相继发送私密视频，结果真心换绝情，不仅遭对方勒索钱财，甚至还被威胁将不雅视频广传亲友。本地男子安德鲁（化名）被骗后终日惶恐不安，担心被人耻笑，再也无法在社会立足，险些走上不归路。

律政部和新加坡管理大学杨邦孝法学院星期一（9月25日）起举办为期三天的网络危害研讨会，邀请国内外专家讨论应对策略，网络受害者也通过个人遭遇，阐述网络危害带来的冲击和求助时面对的难处，以及面对危害时如何求助和自愈。

安德鲁是网络受害者之一。他通过录音忆述，自己在交友软件Ok Cupid与“女郎”配对后，感情快速发展，开始在Telegram发送私密视频，岂料竟被勒索。“我当时压力很大，以致于想要‘结束了断’，出门在外被人盯着，就会疑神疑鬼认为视频被泄露。”

事后，他虽然封锁了“女郎”的社媒平台，也就此报警，但对方人不在我国，目前仍逍遥法外。

另一名网络受害者苏珊（化名）则持续遭丈夫的情妇骚扰约两年。她不仅被情妇盗用身份，在网络胡乱发言引起公愤，女儿的身份也被盗用，自己被标榜为“坏妈妈”。情妇之后还不罢休，恶意修改苏珊与家人的照片发上网。

期间，苏珊不断遭受他人无端的非议，还被家人指责没能及时阻止骚扰事件，承受网络霸凌、盗用身份和恶意公开隐私（doxxing）多重侵害。她也因寻求法律援助的成本太高而却步。

学者：整治网络危害仍有进步空间

新大合作与交流总监林珊珊教授说，网络世界能让人以匿名的方式肆意谩骂，作出令人厌恶的事情。调查发现，不少人逐渐认为网络危害是生活常态。“这是不健康的。我们不应让社会落入这一陷阱中，相反地，应该为受害者做得更多。”

新加坡政策研究所高级研究员孙婉婷博士说，为应对网络危害，我国近年已在政策、教育和社会服务层面作出许多努力，但仍有加强的空间。“希望能借此机会审视现有措施，探讨哪些方面和早期介入能做得更好。”

脸书吹哨人、前产品经理豪根（Frances Haugen）认为，科技公司始终将商业利益置于公众利益之上，虽然知道平台充斥网络危害，却不积极采取行动应对。

“透过与其他国家共同应对网络危害，新加坡可掌握成为区域领导者的重要契机。建立合作关系的机会很大，我们可以大有作为。”