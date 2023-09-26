槟城浮罗山背车祸 我国九死伤者同属一粉丝团

马来西亚槟城浮罗山背“小云顶”致命车祸中，九名死伤者是一个29人粉丝团的团员。事发前，他们上山与歌手夫妇谢温和李宝恩见面用餐，回程时其中一辆客货车翻落山坡，车上九名新加坡人一死八伤。马国警方目前正以鲁莽驾驶导致他人死亡的方向侦办此案。

综合马国媒体报道，这起致命车祸发生在星期天（9月24日）晚上8时许。

29名从新加坡出发的游客，星期天下午乘坐巴士到“小云顶”山脚，再分乘两辆客货车到山上的泰式餐厅吃晚餐，用餐后打算搭车返回丹绒武雅酒店。

由于人数众多，客货车要来回两三趟载客，其中一辆客货车在下山时失控翻覆，滚落到约20尺深的山坡下。

当时共有11人受困车内，包括九名新加坡人、一名在新加坡工作的马来西亚妇女，以及一名马来西亚司机。

路人闻呼救声赶来 用石头破窗救出四人

居住在附近的尼泊尔人提拉克（33岁）与朋友听到呼救声，赶往救援，他们用石头敲破车窗，救出四人。救援队伍随后到场救出其他人。

西南区警区主任卡玛鲁向《联合早报》证实，乘客年龄介于55岁至69岁，62岁新加坡妇女李桂艳（Lee Kwee Yiam，译音）头部受重创，被救出时已没有生命迹象。

另外四人伤势严重，六人轻伤。其中一名妇女伤及脸部，也有人骨折和气胸。

初步调查：61岁司机未能控制好客货车

初步调查显示，61岁司机未能控制好客货车，导致车子翻落山坡。

这个旅游团特地到槟城与歌手夫妇谢温和李宝恩见面。事发当天，谢温和李宝恩在北马为一所学校筹款，随后带着爷爷奶奶与游客到泰式餐厅共进晚餐，期间还开心地在脸书直播，没想到部分游客在下山时发生意外。

谢温和李宝恩星期一（25日）被拍到前往当地医院探望伤者，两人后来在脸书发文证实这起事件，目前正与有关方面合作，协助处理相关事宜。

贴文也提到，一些伤者已出院，暂被安排在旅馆休息，等待回国。“我们感到很遗憾。很不幸发生这样的事情。实在很心痛！”

记者联系上谢温和李宝恩时，两人称目前还在协助处理相关事宜，暂时不方便透露详情。

槟州旅遊及创意经济委员会主席黄汉伟也到多家医院了解伤者情况，并透露这批旅客曾到霹雳州的角头游玩，随后转到槟城。

据了解，他们在上星期四（21日）前往马来西亚游玩，原定星期二（26日）回到新加坡。

事发山路非常陡斜 犹如坐过山车

网上资料显示，粉丝团与歌手夫妇进餐的泰式餐馆，位于海拔700公尺的山上，营业近20年。餐馆联合当地理科大学天文学会设立了名为“猎户座之珠”的天文台，是马国最高的观星台，吸引不少游客上山一睹美景。

发生车祸的山路非常陡斜，有人形容上山过程犹如坐过山车，必须紧握方向盘，开车技术若不够娴熟，就会非常惊险。

新加坡外交部答复《联合早报》时说，当局通过新加坡驻吉隆坡最高专员公署，向事件中的新加坡人家属提供领事协助和支持。外交部也向遇难者家属表达最深切的哀悼，并祝愿伤者早日康复。