二战炸弹周二引爆 信佳凯秀民众俱乐部早上6时开放

信佳凯秀民众俱乐部从星期二（9月26日）早上6时起，对疏散居民开放。当局也将为需要特别照顾的弱势群体，如年长者和残障人士，提供额外帮助。

外交部长维文医生星期一（25日）发脸书贴文说，炸弹周围200公尺范围内的居民，必须在星期二早上8时之前撤离住处。据了解，受影响居民多达4000人。

维文也是荷兰—武吉知马集选区议员。他说，为了让疏散民众有地方休息，信佳凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部将从早上6时向居民开放，等候引爆作业完成。民众俱乐部也将为居民提供零食和无线网络，并为有宠物的居民另设休息区。

据《联合早报》记者观察，星期一下午有多名警员从警车搬运矿泉水，存放在民众俱乐部的活动室内。二楼的多用途礼堂和各个活动室内，则有不少工作人员忙着排放桌椅和张贴指示牌，为安置疏散民众做准备。

为确保弱势群体、年长者和残障人士得到妥善照顾，关爱乐龄办事处（Silver Generation Office）也将与相关护理和医疗设施协调，有需要的民众，可拨电1800-650-6060，联系护联中心（Agency for Integrated Care）。

需要特别交通安排的居民，则可致电62194561，与民众俱乐部联系。

维文也在文末呼吁民众：“请大家互相照顾，保持密切联系！”