拆弹影响至少八店家 宠物寄宿店30余狗分头借宿

受拆弹影响地段有至少八户商家，由于消息来得突然，多数在星期一（9月25日）都紧急联系顾客和处理相关事宜。其中三户提供宠物相关服务的商家得设法转移宠物。

宠物寄宿店店主：安置狗比安置人难得多

宠物寄宿店Rock N Ruff店主陈家兴（42岁）一早就开始忙着安置店中20来只他救起的流浪狗，以及客人寄养的10多只狗。

陈家兴也是动物福利组织“为动物发声”的创办人。他出动了10多名义工，把流浪狗安置到他在双溪登雅路一带的收容所。至于狗主寄养在店中的宠物，则暂时安置到信佳凯秀民众俱乐部，另10只老病犬分别由义工带回家。

他说：“临时安置狗比安置人困难很多，脾性不同的狗不能放在一起。我出动了至少三辆小货车来运送狗狗和他们的生活必需品。”

兽医诊所KIN Veterinary则须转移住院的狗儿，并且推迟动物绝育手术。诊所也取消了星期二（26日）的大约10个问诊预约，结果导致诊所星期一挂号爆满。

诊所兽医张显捷（31岁）说，“狗狗通常会有固定和熟悉的兽医，突然的改变让一些客户无法理解。我们的前台收到不少表达不满的电话。不过事出有因，希望大家能够谅解。”

受影响咖啡店佳福食馆的老板周壮忠（61岁）说，估计关店一天会让他损失至少五六千元。“没办法，得配合拆弹工作，希望大家互相体谅，只好当做休息一天。”

励进中学关闭一天 学生居家学习

励进中学也须关闭，学生这一天居家学习。中四学生许兴宝说，现在是中四最后学期，学校一般不会安排居家学习，不过大家对于这个学习模式并不陌生，所以影响不大。

有些学生的住家单位也受影响，为了不影响学习，学校为他们做了其他安排，一些则选择到亲戚家去上网课。

家在受影响的岗沙路组屋的中四生陆莹溪说，学校知道她的情况，早早就询问了居家学习的安排，并告诉她可到信佳凯秀民众俱乐部去上课，不过她还是选择到姨母家去。“我担心民众俱乐部人多嘈杂，环境不利于学习，所以还是选择带电脑去阿姨家上课。”

励进中学校长黄文杰回复《联合早报》时说：“除了建议学生到民众俱乐部或亲戚家上网课外，学校也为无法上网的学生提供无线网适配器。我们的教师将同家长合作，确保学生能够继续远程学习，并在学生返校后检查和评估学习情况。”