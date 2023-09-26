二战炸弹周二引爆 疏散人数增至4000多人

超过4000名居民和商家须在引爆二战炸弹前，离开发现这枚炸弹工地附近的建筑。人数比原先估计得疏散的约1500人来得多。

警方在9月20日接获通报，指武吉知马路上段公寓项目秘林嘉园（The Myst）的建筑工地在挖掘工程中，发现了二战遗留下来的一枚100公斤未引爆炸弹。武装部队军火拆爆组将于星期二（9月26日）进行引爆工作。

在引爆前一天，武装部队人员一早就在工地做准备，炸弹周围垒起了砖块并以沙袋覆盖，最后再盖上帆布。准备工作在傍晚7时左右告一段落。

警方将封锁炸弹周围200公尺的范围，以策安全。据了解，附近受影响的居民和店家逾1000户，受影响人数超过4000人。

警察部队25日再次上门，给部分没有出席说明会的居民派发书面通知，提醒他们注意疏散时间并加入WhatsApp群组，以便及时接收拆爆作业进展的信息。

须疏散的居民在离家后会把警方分发的绿色粘条粘在门上，以示家人已全数离开。（梁麒麟摄）

警方也分发绿色粘条，让居民在离家后粘在门上，以示家中人员已全数疏散。警方相信当天会再登门确认疏散情况。

多数受访居民对于拆爆作业有信心，没做特别准备，而是着重安排一天的行程。住在岗沙路组屋的陈伟芳（47岁，家庭主妇）打算到婆家去。由于孩子会上学，事件对她的影响并不是很大。

同样住在岗沙路组屋的何水林（70岁，退休人士）也说：“我们很放心，也已经安排好了行程，早上可以去吃早餐再走走，一天很快就过去了。”

不过，仍有居民担心引爆炸弹后公寓的地基会受影响、空气会有毒素；也有居民说计划把易碎的东西收好。

封锁地段内的蚬壳油站25日早上7时就关闭，禁止车辆进入打油，预计星期四（28日）才恢复营业。

也是荷兰—武吉知马集选区议员的外交部长维文医生在脸书贴文说，信佳凯秀（Senja-Cashew）民众俱乐部将从星期二早上6时向居民开放，民众俱乐部也会为居民提供零食和无线网络，并为有宠物的居民另设休息区。