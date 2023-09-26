减排回扣明年调整 买家赶进场或推高拥车证成价

较低排放的A2级车辆税务回扣，明年将从1万5000元锐减至5000元，促使更多潜在买家赶在新措施生效前进场，恐怕会进一步推高需求。车商预计，这将为已很炽热的拥车证成价带来更大的上涨压力。

代理日产汽车的陈唱父子公司总经理林建忠说，政府宣布车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年的税务回扣调整后，一些顾客已赶在A2级车辆税务回扣削减1万元之前进场，以锁定车价。“（需求增加）无疑会对拥车证成价带来更大压力。”

他指出，日产的多数e-Power车款目前都属于A2级，会受新措施影响，但公司没有计划做任何促销，因为这些车款都很受欢迎且库存健康。

A2级主要由混合动力车组成。林建忠指出，只有车款将降到没有税务回扣或附加费的B级，或须支付附加费的级别，车商才急需清货，但他们多数应该已在新措施宣布前就行动了。

VES根据车辆的二氧化碳和空气污染物的排放量给予税务回扣或征收附加费，明年各等级的污染物质排放标准收紧，使得一些车款从B级降级到须支付1万5000元附加费的C1级。

沃尔沃汽车代理商Wearnes Automotive董事总经理蔡素芳说，这些调整明年生效，或会促使客户提前在今年买车，进而推动受影响车款未来几个月的需求。沃尔沃的XC60插电混合动力车属A2级。

蔡素芳也说，公司将在11月左右加大推销力度，鼓励顾客趁早买车。“我相信其他品牌也会有类似策略，因此相信拥车证成价将难以回落。”

平行进口商：已推出促销活动

平行进口商CarTimes首席运营官吕杰明说，他们早预料到今年之后这些税务回扣会调整，为此已推出促销活动，包括给予A2级本田Vezel买家数千元的折扣，也更小心地进口新车。

平行进口商Leco Prestige董事叶敃江说，热销的丰田Noah和Sienta混合动力车目前属于A2级，但不确定VES调整后是否会降级，税务回扣归零，因此他今年会尽量卖多一些，卖不出的则先注册后再出租或转售。

“现在担心的是如果大家都开始清货，拥车证配额将不够用。”

商用车减排税务计划今年4月起也收紧奖励措施和排放标准，新加坡车业公会会长梁添丁说，很多车商赶在之前注册商用车，推高了1月至3月货车的拥车证成价，乘用车方面很有可能也出现类似情况。

此外，梁添丁认为，下个月中举行的车展将进一步刺激订单量。吕杰明也说，年底人们欢度佳节和获取花红，再加上车商都在拼业绩，一般上都会推高拥车证成价。

在9月第二轮拥车证公开投标活动，三大汽车组别拥车证成价持续创新高。大型及豪华车组（B组）成价增加6000元（4.4％），报14万零889元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价也高涨7640元（5.6％），报14万4640元。

应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证成价则上涨4000元（4％），报10万5000元。