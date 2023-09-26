槟城车祸一死九伤 男乘客：引擎频死火 坠山后人叠人

狮城歌迷与歌台夫妻同游槟城遇车祸酿一死九伤，其中一名男乘客现身说法，指客货车出事前一刻“死火”、撞墙后车子直冲下山坡，乘客人叠人受困车里。

这起车祸于星期天（9月24日）晚上8时许发生在槟城有“小云顶”之称浮罗山背。

一群29人的狮城“粉丝团”到马国与疫情前活跃于本地歌台界的谢温、李宝恩夫妻聚会，事发前在山上一家泰国餐厅用餐后，分两批人乘车下山。

先行的白色客货车失控翻落约20尺的山坡，导致一名62岁女乘客李桂艳（Lee Kwee Yiam，译音）丧命。

车上当时除了司机之外，还有10名乘客，其中一名受伤男乘客许顺兴（音译）星期二（26日）早上在下榻的酒店现身讲述事发经过。

这名阿叔提到，启程后车子颠簸，开出没多久还至少两度“死火”。

“司机没有停下，而是（让车子）边走边重启引擎。”

阿叔还说，当时的车速相当快，客货车也曾贴近撞上路边的山壁。

紧接下来，客货车就摇晃着“冲”下斜坡，撞破路边石墩后飞出山坡。

坐在车子中间的阿叔说，司机这时好像还脚踏油门，发觉不对劲了自己也高喊“哎呀”。

“我连忙抱紧身前的座椅，也大叫‘捉稳’！”

他忆述，车子俯冲下山后不到两秒着地，乘客互相挤压，自己的右手臂也被一张椅子压得动弹不得。

其中一名受伤男乘客在直播中描述事发过程。（取自脸书）

槟城医院加护病房爆满 骨折女伤者星期二早上救治

前两天槟城医院的加护病房爆满，其中一名多处骨折的狮城女伤者，延至星期二早上才送入加护病房救治。

谢温接受《新明日报》访问时说，女伤者娜娜是在事发后，最后一名被救出的人。

“槟城中央医院的加护病房爆满，我们昨天也找了三四家私人医院都没有位，其中一间有位子的，却要我们先付5万令（约1万4500新元）吉押金，我们马上去筹了，但期间对方又打来已经满了。”

他指娜娜虽没性命危险，但伤势很重，身上多处骨折，无法开口说话，其家人星期一（25日）也从狮城飞来槟城照顾她。

他和宝恩星期二下午也在直播中交代娜娜情况，指娜娜上午时终于被送入加护病房，等排除淤血后就可以动手术。

七伤势较轻者今搭飞机回新

七人伤势较轻的狮城客，星期二下午搭飞机返回狮城。

谢温受访透露，这29人是从新加坡搭飞机到怡保旅游，过后来他家乡霹雳角头找他们，随后一行人去槟城游玩，原定星期二槟城返新。

他说，没想到会发生这样的事，这两晚一直忙着跑进跑出各大医院找人，确定所有人下落后，再到医院陪伴伤者。

他指和宝恩前晚只睡一小时，这两天一直协助和安抚伤者，会继续留在槟城帮忙他们。

两人星期二下午在酒店里做完直播，就送粉丝去槟城机场，确保他们安全离开。

完整报道，请翻阅2023年9月26日的《新明日报》。