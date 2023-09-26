骨痛热症新增病例连续两周逾300起

我国骨痛热症新增病例连续两个星期超过300起，这是今年以来，每周病例数首次超过300起。

根据国家环境局网站，9月10日至16日那一周出现330起骨痛热症病例，17日至23日则有303起。在这之前，今年的每周新增病例都在一两百起左右。

今年骨痛热症累计病例逾7000起

截至本星期一（9月25日）下午3时，今年来的骨痛热症累计病例为7098起。到6月为止，有两人因此病逝。

目前有69个病例活跃区，相较于一个多星期前增加13个，其中九区是累计有至少10起病例的黑区。

在九个黑区当中，累计病例最多的是大巴窑1巷和2巷，总数186起，过去两周增加四起；涵盖的组屋有第126、128、138A、138B、138C、139A、139B、143和144座。

大巴窑今年较早时也曾相继出现几个黑区，最大的黑区当时累计病例达326起，不过由于最近没有再出现新病例，因此已列入观察名单。

新增病例最多黑区是客纳街和桥北路

目前新增病例最多的黑区是位于牛车水一带的客纳街（Club Street）和桥北路，包括翠玉园（Emerald Garden）公寓在内。这个黑区两周内增加46起病例，累计85起。稽查员曾在这黑区内的建筑工地发现蚊子滋生处。

比起过去几年，本地今年至今的骨痛热症情况较不严重。去年共有3万2255起病例，高峰时一个星期有1567起新病例，全年有19人死亡。

不过，由于今年年中以来普遍传播的骨痛热症病毒类型逐渐转变，因此环境局早前警告，根据过往的经验，这意味着骨痛热症病例数月后可能激增。2021年和2022年，在本地传播的主要是第三型病毒，今年年中起逐渐转为第一型病毒。