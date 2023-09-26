失信顾客逾14万元 前宗教师被判监11个月两周

前宗教师无照执业，利用女儿开设的公司推销朝圣之旅，收到款项后却没兑现承诺，造成至少56名顾客蒙受损失，他也失信学生交给他用于缴交印尼大学的学费，涉案金额共约14万元。

被告拉斯曼（56岁，译音）曾是宗教师，他共面对23项控状，包括失信、抵触公司法令，以及旅游代理商法令等。他早前承认其中五项控状，法官星期二（9月26日）将余项纳入考量后，判他入狱11个月两周。

根据案情，被告曾创办帮助释囚的非营利组织，被告于2017年11月2日被裁定破产，他的女儿则在2018年注册了一家公司。

被告通过女儿的公司主办活动和进行营销。2019年6月开始，被告利用女儿的公司宣传和推销朝圣配套，每人收费1950元起，涵盖到沙特阿拉伯的机票、住宿、交通，以及食物费用。

被告当时没有执照，却售卖朝圣配套给多名顾客，失信多名顾客共约11万2401元。被告把这笔款项花在还债、支付个人开销，以及他创办的组织。

为掩盖罪行，被告伪造购买机票的单据，将它传给顾客，让顾客以为被告已订好机票。其中一名顾客与家人在2019年11月准备出发去朝圣，在机场与被告见面后，却被告知签证有问题，导致顾客和家人无法出国。

顾客意识到受骗后，向警方报案。

另外，被告在2014年曾担任一家教育和活动公司的董事，与印尼一所大学合作，招募本地学生报读课程。

2014年至2017年期间，有五人通过被告公司报读该所大学的伊斯兰文学博士学位课程，并将学费交给被告。

被告起初把学费交给大学，后来公司在2016年至2017年期间面对财务问题，失信五人共2万7900元的学费。

其中一名学生在2014年11月至2016年10月间，共将1万零330元学费交给被告，但校方在2017年9月，通知这名学生说他还拖欠约7000元的学费，被告的罪行才被揭发。

被告至今仅赔偿受害者1万1500元。

另外，2018年7月至8月期间，被告破产后在没有受托人的许可下三次出国。

被告律师求情时说，被告有在做慈善帮助吸毒者家庭，且已感到后悔，恳请法官轻判。

新加坡旅游局星期二发文告说，当局在2019年11月收到向被告购买配套的顾客反馈。调查发现，被告无照执业，收取旅游费用却无法兑现承诺，有56人受影响。

为了保护消费者的利益，同时维护新加坡旅游业的声誉，旅游局表示将严肃看待无照从事旅游代理工作者，并将毫不犹豫采取行动。

当局也提醒公众，在做旅游安排时应谨慎，如只向持有执照的旅行社购买配套，以及购买旅游保险，以防意外情况发生。