军嫂随夫赴美国 儿子华语不落下

五年前，他已派遣到美国受训，她还是一名新航空姐。他和她互相关注彼此的Instagram，聊得很开心。

有一次，她的航班飞往旧金山，两人于是决定在那里碰面。后来，他们成为情侣，并于2021年携手步入婚姻殿堂。

如今，蔡康艺上尉（32岁）再次被派到美国，担任“和平卡文”第五阶段（Peace Carvin V）F-15SG型战斗机的武器系统官。去年8月，妻子傅佳敏（31岁）也随他来到美国生活。

他们七个月大的儿子蔡明峻，拥有一个很霸气的洋名——马弗里克（Maverick）。

傅佳敏说，之所以给儿子取这个名字，是因为著名影星汤姆克鲁斯在《捍卫战士》（Top Gun）中，饰演的“独行侠”（Maverick）米契尔上校是个英勇的飞行员，也希望儿子长大后能像父亲一样，投身航空领域。

在美国生活，傅佳敏不仅须照顾儿子，还得做家务。好在这里的新加坡“军嫂们”很团结，大家互相帮忙，烹饪新加坡菜肴彼此分享，也经常举办自备菜肴（potluck）的聚餐。丈夫们上夜班，妻子们就带着孩子到其中一家做客。

让傅佳敏最难忘的美国经历，要属到山区露营。她说，没有城市灯光的夜晚很迷人。

蔡康艺夫妇都能讲一口流利的华语。蔡康艺说，两人都来自讲华语的家庭，他也喜欢看古装剧。他笑着用成语，向记者展现语文能力：“耳濡目染、近朱者赤、近墨者黑。”

尽管在美国生活，蔡康艺夫妇仍非常重视华人的文化根基。傅佳敏说，她跟儿子说英语，蔡康艺则用华语和儿子沟通，希望儿子长大后能成为一名双语人才。