零售业求职人数增 品牌计划助雇主吸引人才

更多人有意从事零售业，单是今年上半年，零售业求职者人数就超过7万，不只比去年全年多，也可能超越冠病疫情前水平。不过，仍有一些零售商，特别是中小企业找不到员工。

求职平台FastJobs星期二（9月26日）发文告，公布平台的零售业求职数据。根据文告，今年上半年，通过平台申请零售职位的求职者超过7万人，比2022年全年的6万8000人多。平台预测，今年全年的零售业求职人数，将超过2019年，即疫情前的8万2000人。

受益于边境重开和实体零售业复苏

FastJobs并未提供求职者的详情，如国籍和居住地。文告说，零售业求职人数增加，是因为边境重开，加上本地实体零售业复苏。

然而，并非所有零售业者都受到求职者青睐。文告指出，一些本地零售商，特别是中小企业，在填补职缺时仍碰到困难。“虽然工资、工作性质和公司文化都是问题的原因，但一个关键因素是，许多公司并不重视公司品牌形象。求职者找工作时，自然不会考虑它们。”

FastJobs过去两年的数据显示，开设公司简介页面的零售商，比没有这么做的公司，平均能吸引多1.4倍的求职者。

预计100家零售商将参与雇主品牌计划

为帮助零售业者，新加坡零售商协会（Singapore Retailers Association）与FastJobs合作，今年6月1日推出一项为期12个月的雇主品牌计划，让有需要的企业以优惠价，学习建立品牌、吸引人才。预计100家零售商将参与这项获新加坡企业发展局支持的计划。

零售商协会会长许志恩说：“通过这次合作，零售业雇主将学习最新的招聘工具和策略，有助于提高他们对公司职缺和品牌价值主张的认识。我们希望通过提升雇主品牌形象，吸引更多求职者加入零售业。”