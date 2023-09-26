贿赂逾10万元为获更多生意 涉案三人被判监缴罚金

为让公司获取更多生意，董事在八个月内行贿超过10万元，将贿赂金交由姐姐转交给身为供应商行销总经理的情人，涉案三人被判坐牢，行销总经理也被判缴付罚金。

三名被告案发时分别是瓦锡兰新加坡私人有限公司（Wartsila Singapore Pte Ltd）的行销总经理郑汌松（65岁）、NNC International Pte Ltd（简称NNC）的董事陈海龙（62岁），以及中间人陈惠凤（64岁）。

庭上揭露，陈惠凤和陈海龙是姐弟，陈惠凤则与郑汌松是情人。

郑汌松、陈海龙和陈惠凤各自面对三项抵触防止贪污法令的控状。三人早前各自承认一项控状，余项交由法官在星期二（9月26日）下判时纳入考量。

案情显示，作为瓦锡兰的行销总经理，郑汌松负责管理公司的销售额，确保销售额达标，同时也确保产品质量符合监管要求。

根据瓦锡兰的采购规矩，当公司想要进行购买时，采购部门便会向不同供应商提出购买需求。当有供应商能达到公司定下的价钱和质量等需求后，瓦锡兰便会向供应商下单。不过，郑汌松可无须经由采购部门，直接向供应商提出购买需求。

在2014年，陈惠凤就告诉郑汌松，NNC的财务状况不佳，要求后者推荐弟弟陈海龙的公司NNC成为瓦锡兰批准的供应商。由于与陈惠凤处在恋爱关系中，郑汌松答应前者的请求。

从2014年10月起，郑汌松就开始授权瓦锡兰的工作合同给NNC，期间也会告诉陈海龙应该报价多少以获取合同。

根据法庭文件，郑汌松在2015年遇上欠款的问题，于是找上陈海龙。郑汌松希望对方能看在自己帮助NNC从瓦锡兰获取工作项目的份上，帮忙他付清欠款。由于重视NNC与瓦锡兰的合作关系，陈海龙同意给钱。

从2015年6月至2016年1月，郑汌松从陈海龙那里收取10万1600元；陈海龙会把现金交给陈惠凤，再由后者把钱转交给郑汌松。收取陈海龙的钱后，郑汌松继续授权瓦锡兰的工作给NNC，两年内就授权共39万3904元6角的工作项目。

考虑到涉及贿赂金额和犯罪时长等因素，法官判郑汌松坐牢七个月及缴交8万9600元罚金，陈海龙坐牢五个月，陈惠凤则坐牢六周。