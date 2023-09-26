全岛防火演习闭幕 参与人数达8万9000人

为期一个月的全岛防火演习圆满闭幕，今年有400多家机构参与，较去年的310家机构数量大增，今年参与人数超过8万9000名。

全国防火及紧急应变理事会在民防部队的支持下，星期二（9月26日）在交通公司CDG ZIG Holdings Pte Ltd举行全岛防火演习闭幕式。

演习模拟车厂零件存储区失火。警报响起后，公司职员迅速展开紧急疏散。公司紧急应变小组也立即采取行动，先救出一名伤员，并进行急救。民防部队赶到现场后，紧急应变小组便与他们合力灭火，再救出两名伤员，并为他们提供医疗援助。

伍文良：吁民众参与民防部队开设课程和注册为社区先遣急救员

全国防火及紧急应变理事会副主席伍文良致闭幕词时说：“全岛防火演习旨在提高公众的防火意识和紧急应变能力。演习不仅测试和验证了疏散程序，还可以使参与者更熟悉火警时应采取的关键措施。”

他还鼓励民众参与民防部队开设的课程，学习救生技能，在发生紧急情况时发挥关键性作用。此外，他呼吁大家注册为社区先遣急救员。

当突发性心脏骤停事件或小火灾发生时，如果有社区先遣急救员在事发地点附近，他们就可以通过手机应用接到通知，迅速前往施救。

CDG ZIG公司的应急小组成员谢书国（52岁，安全部主管）接受《联合早报》采访时说：“我们每年会进行两次防火演习，但这是我们第一次同民防部队合作。这次演习的实践经验，让我们的紧急应变小组成员更有信心了。”

参与演习的公司职员陈永康（28岁，安全部员工）受访时说：“通过这次防火演习，我对紧急疏散的步骤更熟悉。最重要的是，我们要时刻保持警惕，在紧急时刻互相帮助。”