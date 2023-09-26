调查：商业科技等技能熟练程度 本地学员全球排第16位

国际线上课程业者Coursera进行的一项调查显示，本地学员在商业、科技和数据科学领域的技能熟练程度在全球排第16位。



Coursera星期二（9月26日）发布针对来自100个国家的1亿2400万名注册学员的2023年全球技能报告。我国学员在商业（79%）、科技（77%）和数据科学（79%）技能领域表现突出，在亚太地区排名第三，仅次于日本和印度尼西亚。全球排名前三位的分别是瑞士、西班牙和德国。

本地女学员商业技能成绩达92%

新加坡在Coursera平台上的注册学员有超过90万名，年龄中位数为33岁。在本地学员当中，45%是女性。她们在上述三个领域，即商业（92%）、科技（80%）和数据科学（77%）技能方面也取得很好的成绩。



报告显示，本地学员在商业技能方面表现最好的依次是金融（94%）、市场营销（93%）和销售（90%）；在科技技能领域，网络开发（99%）、理论计算机科学（88%）和数据库（87%）分别位居前三位；至于数据科学领域，技能表现最突出的则分别是数学（91%）、数据可视化（91%）和数据分析（85%）。



与其他国家的学员相比，本地学员更倾向于学习金融科技、区块链和投资管理等商业技能，以及计算机视觉、应用机器学习等人工智能相关的数据科学技能。



Coursera亚太区董事经理拉格哈夫·古普塔（Raghav Gupta）说，新加坡学员在追求人工智能技术以及科学、科技、工程和数学（STEM）教育方面体现了坚韧及前瞻精神，这也是在一个科技迅速发展的世界所需要的。