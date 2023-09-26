四外国人被控非法从事送餐服务 另三人涉借出平台账号皆有意认罪

四名外国人涉嫌未持有效工作准证，在本地非法从事送餐服务，星期二（9月26日）被控上法庭。另有三人因把送餐平台账号，借给这些外国人使用而被控。

人力部星期二发文告说，七人因抵触雇用外来人力法令，同一天被控上法庭。四人为外籍人士，他们涉嫌在未持有效工作准证的情况下，非法提供送餐服务。

他们是黄德全（36岁，马来西亚籍）、阿马努拉（37岁，印度籍）、曹顺耀（28岁，马来西亚籍）和沙祖万（27岁，马来西亚籍）。

根据文告，黄德全被指在2022年5月至2023年3月，在MilkRun和LiveExpress平台当送餐员；阿马努拉则涉嫌在2023年3月，使用朋友穆比恩（47岁）的Foodpanda平台账号当送餐员。

曹顺耀和沙祖万则分别涉嫌在2022年12月至2023年3月，以及2022年11月至2023年3月，非法通过Deliveroo平台送餐。他们分别使用弟弟曹顺松（23岁），以及前同事刘金顺（35岁）的平台账号。

提供账号的三人，各面对一项把送餐平台账号，借给未持有效工作准证者的控状。穆比恩和刘金顺是新加坡公民，曹顺松则是本地永久居民。

人力部说，当局一直和主要送餐平台合作，防止未授权人士滥用账号。人力部与平台也合作发布信息，提醒送餐员勿让外籍人士使用他们的账号。

七人都表示有意认罪。除了刘金顺的案件展期至11月9日让被告认罪，其余六人的案件都展至10月10日让他们认罪。

若罪成，没有持有效工作准证工作的外籍人士，可被判罚款最多2万元，或监禁最长两年，或两者兼施。一旦定罪，他们将永久不得在新加坡工作。

本地送餐员如允许外籍人士使用自己的账号，罪成也可能面临相同惩罚。

公众若发现任何可疑的雇佣活动，如公司雇用未持有效工作准证的外国人等，可致电64385122，或电邮至mom_fmmd@mom.gov.sg向人力部反映，所有信息都将严格保密。（人名译音）