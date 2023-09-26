新私人基金拨1500万元 资助本地医疗研究

陈江和基金会未来三年将拨款1500万元，资助本地的心脏、肿瘤、传染病、糖尿病与孕产妇和儿童健康等医疗研究。

陈江和基金会（Tanoto Foundation）理事陈昱廷接受《联合早报》访问时说，试验阶段的医疗研究，常面临“死亡之谷”的问题，即无法获得足够资金进一步展开测试，把概念转化为临床应用。尤其对较小规模的项目来说，”死亡之谷“往往是无法跨越的障碍，导致研究停滞不前。

为此，基金会决定推出新基金，首三年拨款1500万元，用于资助医疗研究。这是基金会20多年来，在新加坡推出数额最高的资助计划。

新基金涵盖亚洲地区最常见疾病和受影响群体

根据计划，新基金涵盖亚洲地区最常见的几种疾病和受影响群体。陈昱廷说，随着精准医学（precision medicine）运用日益广泛，医疗领域有必要针对亚洲人进行更专门的研究。新加坡作为区域医疗中心，是设立新基金的不二之选。

此外，陈昱廷希望促进本地三个医疗集群——国立健保集团、新保集团及新加坡国立大学医学组织的合作。相比过去与个别集群展开的合作项目，新基金开放让本地所有医疗研究团队申请，而其中一项评估标准，是跨集群的合作潜力。

他说：“每个集群都有各自较擅长的领域，如果能加以利用，产生的效应会大大增加。”

除了直接资助研究，陈江和基金会因与不同国际机构保持密切合作关系，也可帮助医疗研究项目募得更多款项。陈昱廷举例，新保集团杜克—国大学术医学中心，与新加坡国家心脏研究所总监库特（Stuart Cook）教授合作进行的研究项目，陈江和基金会每投入1元，其他机构就投入40元的额外资助。

陈江和基金会由印度尼西亚企业家陈江和（Sukanto Tanoto）和妻子在1981年创办，2000年开始在新加坡资助教育和医疗相关发展。陈昱廷是陈江和的二女儿，2009年起参与基金会项目。

陈昱廷说，冠病疫情给基金会团队带来启发，要“更果断、更快速”推进医疗发展，因此决定推出新医疗研究基金。“我们将根据首三年的经验进行评估，有必要的话再调整方案。可以肯定的是，基金会打算长远资助这项计划。”

新基金已开放申请，10月27日截止。陈昱廷说，最快年底就能开始发放研究金。