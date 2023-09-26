李智陞：城市面对相似挑战 可相互汲取经验施政

各城市面对着许多同样的挑战，因此应互相参考彼此的解决方案，以找出适合自己的办法。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期二（9月26日）在韩国首尔，为第12届世界城市峰会市长论坛（World Cities Summit Mayors Forum）闭幕式致辞时，感谢与会的市长、官员及机构代表，积极参与讨论与分享经验。

李智陞是市长论坛的主席。他指出，不同城市都面对着许多相同的挑战，例如冠病疫情的冲击，还有气候危机、数码化和人工智能导致的颠覆性改变等重要问题。

他说：“适用于一个城市的解决方案，也很可能在另一个城市取得成功。我建议大家，从成功个案中吸取经验，再按自己城市的具体情况做调整。”

李智陞鼓励与会者在论坛结束后保持交流，例如互相拜访，深入研究各个城市实施的政策。

共有47个城市的市长和官员，以及19个机构的代表出席了这个市长论坛。他们在闭门会议中针对打造包容社会、保护文化传统、加快脱碳速度以及促进创意等课题进行了讨论。

伊朗首都德黑兰的副市长哈米·德雷扎（Hamid Reza）在会上，分享了德黑兰的“我是市长”计划。此计划让市民扮演市长，模拟如何分配市政府预算来推行各种政策和计划。市民通过这个活动了解到当局拟定政策时面对的挑战，同时也让政府了解民意。

爱沙尼亚首都塔林的市长米哈伊尔·卡尔瓦特（Mihhail Kõlvart）则分享了当地的“授粉大道”（Pollinator Highway）经验。当地将一片13.5公里长土地上的火车轨道和高压电线区改造成绿地，如今成了42种蝴蝶和22种熊蜂的栖息地，也为居民提供做运动和园艺的空间。

奥地利首都维也纳在打造智能和永续城市方面的努力获得赞赏，去年赢得李光耀世界城市奖。这个城市将主办下一届2025年的世界城市峰会市长论坛。