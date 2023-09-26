年长员工应获公平雇佣与培训机会 职总吁雇主平等对待

全国职工总会的调查显示，约九成55岁及以上的雇员有意参加职业技能培训。然而，63%的受访者认为，比起年轻雇员，他们在公司内能得到的培训机会相对较少。

目前，我国有27%的长期劳动力是55岁以上的雇员。本地劳动力的老龄化正在加速，到2030年，每当有一名雇员退出劳动力市场，将只有0.7名雇员加入。

随着商业模式、技术和工作流程的迅速变化，企业和年长雇员必须做好准备，致力于提升年长雇员的技能，以维持企业长期的竞争力。

职总副秘书长王志豪星期二（9月26日）到波拿酥饼与蛋糕店（Polar Puffs & Cakes）工厂参观，了解企业如何为年长雇员提供有效的培训计划，从而拥有一个结合年轻与年长雇员的高效团队。

王志豪说，在职总“同心同行共创未来”（#EveryWorkerMatters）对话会上，许多年长雇员反映他们对于工作的重视，并且很在乎企业是否能提供他们再受雇的技能和机会。

他说：“随着人们越来越长寿，年长者为了赚取更充裕的退休储蓄，需要更长时间的工作。虽然政府提高了雇员退休的法定年龄，但是这不能成为他们被雇用的理由，因为企业雇用员工最注重的还是技能。”

调查：过去12个月55岁以上雇员仅58%接受培训

根据职总对1000名40岁以上的受访者进行的调查，有63%的受访者认为，比起年轻雇员，他们在公司内能得到的培训机会较少。在过去12个月，25岁至34岁的雇员中有71%经过培训；55岁以上的雇员只有58%接受培训。

为此，职总鼓励企业成立企业培训委员会，呼吁雇主让年长雇员获得平等的培训和技能提升机会，以便他们能为企业创造更多的利益。这也是职总“同心同行共创未来”对话会的一项重要倡议。

波拿酥饼与蛋糕店对于员工没有年龄限制，目前380名雇员中有约10%超过63岁，最年长的员工76岁。公司总裁黎良殷说：“波拿更看重的是员工的技能，而且波拿是1926年创办的老字号，许多员工是我们的半个家人，比起失去这些员工，我们更乐于让他们定期去接受培训。”

公司生产线经理胡良熹（57岁）说，他在波拿已经工作34年，最初只是普通的学员。他说：“每次我要求参与一些培训如烘焙、客户服务和需求、加强生产力等课程时，公司都会全力支持。现在我学到了这些技能后，也在为公司培训更多新的雇员，确保生产线的流程统一，以及产品质量都能达标。”