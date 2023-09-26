黄循财：政府要缩小学历所造成工资差距

政府将竭尽所能缩小因学历不同而出现的工资差距，并鼓励更多元的发展路径，灌输对所有工作和每项技能的认可和尊重。

副总理兼财政部长黄循财星期二（9月26日）出席新加坡经济学会年度晚宴致辞时说，过去10年，本地自主大学、工艺教育学院，以及理工学院毕业生，起薪差距越来越大，尤其大学毕业生的起薪增幅，远比其他两学府的毕业生高。

从2012年到2022年，工教院毕业生起薪增幅最小，只有310元。大学毕业生则是660元，理工院毕业生350元。学历越高，增幅越大。

全球大学毕业生工资普遍较高 我国情况更显著

大学毕业生工资较高是全球普遍现象，但对比其他发达经济体，新加坡这方面的工资差距情况更显著。

从职业来看，在我国从事与“头脑”相关的知识型工作，如经理和专业人员，他们的工资中位数超出全国工资中位数的比率，比其他发达经济体高。反观，用“手”或“心”较多的职业，如技术人员和服务人员，工资中位数超出全国工资中位数的比率，但远不如其他发达经济体，或者只有发达经济体的一半。

黄循财说，要完全消除工资差距是不可能的，但差距太大会引起问题，“这在一定程度上也成了教育的焦虑和压力来源，因为家长和孩子担心的是如何踏上对的道路，为他们将来带来对的工作”。

他指出，政府将继续检讨和加强各种计划与措施，以提高弱势群体的收入和财富，逐步缩小差距。而焦点之一是工教院学生和毕业生。

政府将逐个行业开展提升计划，包括重新设计工作岗位、提高生产力、提升技能和职业晋升发展等。学前教育和护理等领域，已在这方面取得良好进展，政府正研究如何推展至其他服务业和技术专业领域。

“在业界的努力下，并与工教院教师紧密合作，我们的目标是提高工教院毕业生的起薪。”

黄循财说，政府将采取更多措施帮助工教院生提升技能，如提供半工半读或部分时间文凭课程，让他们掌握行业相关技能，拥有更好的职业发展前途，获得更高薪酬。

他强调，政府不可能独自落实这一切。无论是雇主或消费者，都应肯定所有人对社会的贡献，尽己之力改善他人生活。当社会中最弱势的群体也能过得更好，所有人将受益，社会也会更公正平等。