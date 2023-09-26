人工智能助规划出行路线 多功能OneMap解生活难题

上有行动不便的父母，下有活泼好动的孩子，大家庭要安排周末出游，难度不小。未来，人们或可利用结合人工智能的新版OneMap地图，只须轻触一键，即可根据需求，生成理想的出行路线，让出游规划更便利。

新加坡土地管理局星期二（9月26日）在第五届新加坡地理空间节（Singapore Geospatial Festival）宣布发起“OneMap GPT”挑战，邀请不同机构和专业人士，借助生成式人工智能技术，并使用政府和私人企业的各种数据，为土管局的多功能地图OneMap增添创新功能。土管局局长刘显扬在活动上致辞时利用上述例子说明参与者可通过“OneMap GPT”挑战，为现实生活中的难题提供创新的解决方案。

这项挑战获得政府科技局（GovTech）和资讯通信媒体发展局支持，将于10月2日启动。

刘显扬指出，OneMap GPT挑战只是当局运用人工智能的起点，“土管局将继续借助最新科技趋势，通过地理空间技术不断改善人们的生活”。

新加坡地理空间节由土管局举办，为期四天的活动在巴耶利峇终身学习学院举行，本地与海外地理空间专家出席。今年的主题是“丰富思想，赋予生活力量”（Enriching Minds, Empowering Lives），重点是让更多人了解如何运用地理空间数据，促进地理教育与培养更多的相关人才。

土管局在2010年推出OneMap多功能地图，提供交通资讯、医疗诊所、休闲运动场所等多方面的信息。后来功能逐渐优化，不仅可以让人们查询土地资讯、无人机空拍地点，还可以在购屋前查找房屋环境。冠病疫情暴发期间，地理空间技术也协助新加坡辨识冠病热点。

土管局与国大为转业者推出地理空间课程

土管局与新加坡国立大学也在新加坡地理空间节签署谅解备忘录，合作为中途转业者与一般上班族推出地理空间教育课程。

刘显扬指出，当局与地理空间专业人士进行了多次接触和交流，“意识到业界对成人地理空间教育有着强烈的需求”。

这项合作的目的是栽培具备地理空间专业知识的本地人才，并为那些无法兼顾繁重学习时间的人量身打造，让他们可以一边学习，一边上班。

此外，土管局与教育部合作，推出“绘制我们的世界地图”计划，提高高中生对地理空间的兴趣。首批学生将于11月参加计划，一共45人。

中学生利用政府地理空间数据和地理信息产品制地图

土管局也会加强“MOE-EduGIS”教育平台，这个平台让中学生利用政府的地理空间数据和地理信息系统公司（ESRI ）的产品，来制作数码地图。教师可通过地理空间技术，提高互动性。

伊布拉欣中学的教师在2020年开始使用MOE-EduGIS教育平台。地理教师吕莹洁（29岁）通过平台教导学生土地与人口的关系、土地的善用程度与社区之间的关系。学生使用平台时也更积极地发问和思考。

伊布拉欣中学学生李恩娜（14岁）指出，教育平台让她了解义顺区的年长者人口，能分析基础设施是否满足义顺居民需求，以及如何提升社区居民的生活品质。

莎琪娜也是该校中二学生，她通过跟同学创建数码地图，探讨如何增加脚踏车道。