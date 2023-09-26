黄循财：政府将探讨补贴被裁者 协助暂渡难关

扶持非自愿失业者不一定要用失业保险，而是能由政府出资，提供数额适当的补助金，助他们渡过眼前难关，同时扶持他们继续提升技能和找工作。

副总理兼财政部长黄循财星期二（9月26日）在新加坡经济学会年度晚宴上发表主旨演讲，重点阐述政府计划如何应对不平等和社会流动性的双重挑战，尤其是在更严峻的环境中。新加坡携手前进运动最终报告将在不久后发布，黄循财说，此次演讲也算是预告报告中的一些建议和点子。

黄循财说，政府的首个重点是推进广大中等阶层的福祉，助他们谋得薪水好的工作，实际收入能够增长，从而解决对生活费的担忧，生活水平也能随时间提高。

在科技不断推陈出新、人工智能预计给职场带来更大干扰的背景下，政府计划加大对成人教育和培训的投资，并显著强化“技能创前程”计划，作为社会制度的重要组成部分。

改进后的技能创前程，也将为非自愿失业的员工提供支持。黄循财说，政府有很长一段时间对推出失业救济金持谨慎态度。我国看到在其他国家自动发放失业救济金所导致的不良后果，领取丰厚福利的人发现，继续失业比重新工作更有吸引力。考虑到我国经济如今以更快的速度变化和更替，政府调整和更新了想法。但做法不必是失业保险计划。

黄循财说：“我们可以由政府出资，提供数额适当的补助金，帮助这些雇员渡过眼前难关，同时扶持他们继续提高技能和找工作，最终越挫越勇。”

发展强大有活力经济 才是推进中等阶层福祉良方

政府也探讨加强技能创前程的其他方面，包括：为中途转业雇员填补技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）；探讨为请假修读全日制和长期课程的中途转业雇员，提供培训津贴；扶持个人获得职业规划和指导，让他们能积极主动地改善职业发展前景和韧性；以及更好地配对工作，助雇员转到能善用和奖励他们技能的工作岗位。

黄循财强调，发展强大而充满活力的经济，才是推进中等阶层福祉的最佳途径。“这意味着对世界保持开放，利用我们的竞争优势来吸引优质投资和扩大本土企业规模。新加坡拥有更多高价值、有生产力的公司，能为广大中等阶层带来更好的前景。”

他指出，过去10年，我国中等收入雇员中有很大部分人的收入都向上提升。许多人实际上转换了工作，进入更高生产力的企业，一般是较大型本地公司或跨国企业。黄循财也向晚宴嘉宾展示一张图表，显示与美国、英国和芬兰等其他主要发达经济体相比，我国过去10年的家庭收入中位数增长非常强劲。

有嘉宾在问答环节中问黄循财，政府投资在成人教育和失业扶持措施，预期能为新加坡经济带来多少增长。黄循财答复说，这类回报不那么容易量化，甚至可能不是短期回报。

适应经济和职场瞬息万变 不能交给市场政府须介入

“但如果连这些额外的人力资本投资都没有，新加坡人将很难适应瞬息万变的经济、适应工作场所的所有变化和干扰。这不是我们能交给市场的事。政府必须介入，认识到我们所处的环境不同，更努力地为新加坡人提供更好的保障和支持，同时继续坚持一些基本原则，如自力更生、互相帮助。”

除了中等阶层，黄循财在演讲中也谈到要解决不平等，提高低收入者的收入与财富；促进社会流动，尤其是弱势群体；以及培养行善和回馈社会的文化，尤其是在较富裕群体当中。