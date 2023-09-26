黄循财：全球经济未走向衰退 我国明年料取得正增长

副总理兼财政部长黄循财不认为现阶段会发生全球经济衰退，新加坡经济明年预料仍可取得正增长，但有许多下行风险，政府正密切监督外部环境。

他星期二（9月26日）在新加坡经济学会年度晚宴上回答有关我国制造业连续11个月萎缩，新加坡经济是否迈向衰退时，作出上述答复。

黄循财说，展望2024年，更难预测会发生什么。美国经济已出现疲软迹象，中国经济也不那么强劲，面对一些挑战。外部需求明年因此会疲弱。

然而，由于全球环境目前没有走向经济衰退，政府认为我国经济明年应仍能取得正增长。

黄循财：若发生经济衰退 我国有工具资源和方法渡过难关

尽管如此，黄循财仍提醒会有许多下行风险。

他说：“美国会否出现更严重的经济衰退？乌克兰战争会否升级？这是否会对粮食和能源供应产生连锁影响？有很多不确定因素。因此，我们正密切监督外部环境。”

但他向国人保证，如果发生经济衰退，我国有工具、资源和方法来确保我们渡过难关，如我国过去所做的那样，且越战越勇。

也有嘉宾问黄循财，中美之间若爆发战争，新加坡的立场是什么。黄循财说，如果发生世界两个超级大国之间爆发战争的灾难性情况，新加坡的立场是，站在新加坡这一边。

他说：“我们不必选择任何一方。我们只须要照顾好自己和我们的人民，我们有足够的资源做到这点。这是我们为何有储备金，为何有应急资金，为何为这类情况制定了应急计划。”

他认为，目前，中美之间爆发战争的可能不大。

他说：“但我们无法预测这些事。意外会发生，误判会发生。因此，新加坡向来做最坏的准备，因为我们相信，只有高度警惕的人才能生存下来。”