涉“劝酒风波” 南大学生会前执委为“缺乏判断”道歉

南洋理工大学学生会于星期日（24日）举行学生会主席选举，唯一参选人疑因和另一女学生卷入“劝酒风波”，引发不满且对他参选资格的质疑。涉事男生经投票后未能当选，并发声明阐明事件及道歉。

2022年10月，时任学生会执委王姓男学生因“酒精相关失当行为”被南大学生会暂停职责，他在恢复职责后，于今年竞选学生会主席。

选举期间，社媒一些贴文提及涉事男生的行为时，与“性相关失当行为”挂钩。校方随后发出声明，称今年9月收到该案件的投诉，所有涉事学生都已接受问话调查，王姓男学生随后已接受心理辅导。

南大指出，调查结果显示王姓男学生从未、也没有尝试和该女学生在房间独处，也没有指控说他尝试与该女生独处。

王姓男学生回复《联合早报》询问时说，去年10月，他和另五名学生会执委在自己的宿舍房间里举行了一个非正式的聚会，期间一成员“即使酒精逐渐上头，她依然多次要求喝更多，房间内其他学生领袖建议给她喝水，但气氛活跃，她本人也声称没事，我就再给了她两次酒，并称是水，以为这样可以安抚双方”。

他说：“任何时候我都没有恶意。”

他也称该女生后来睡着，自己和其他人都和她没有接触，只在清醒后一起将她送回宿舍房间。

王姓男学生在声明中针对此事对所有受影响的人道歉，并重申“不同意网络上称我有意欺骗他人的描述和行为，我的行为并不是出于恶意，而是在本应更加谨慎的情况下缺乏判断力”。

要求匿名的涉事女学生在接受《联合早报》访问时称，自己当时因酒精头晕严重所以要喝水，“没想到他继续假借喝水的名义给我添酒，也开始问情感相关问题”。

女学生也称“当晚没有发生任何侵犯行为，不过有不当行为的人不应有资格当学生会主席”。针对王姓男学生的回应，她表示即使他认为他并没有恶意，但情感相关问题和评论依然不是很合适，大学中滥饮的行为也不该被正常化。

对于在一年后再次提及该事件，她说：

“我当时希望他能够退选，以示责任感和愿意反省的意愿，而不是执意参加竞选。

“我认为选举结果是公平的。”

她也表示自从事件发生后，网上开始有人恶意公开她的隐私，对她影响很大，并希望网民不要网络霸凌，伤害无辜的下一届学生会成员。

针对学生会主席选举，南大表示学生会和其他社团一样，属学生注册，并根据章程和规则选出领导层，校方对于批准其候选人与否不持意见。

“校方对网上的一些评论表示关切，并敦促网民不要擅自揣测和进行未经证实的指控。”