武吉知马二战炸弹成功就地引爆 周围建筑结构经查无损

武吉知马路上段发现的二战时期炸弹已经安全就地引爆，周围建筑和道路结构经检查都没有受损。疏散的居民大约下午5时开始获知可返回住家，比预定的晚上7时早了许多。

4000受影响居民和商家上午8时前已疏散

公寓项目秘林嘉园（The Myst）的建筑工地日前在挖掘工程中，发现了二战时期遗留下的一个100公斤未爆开炸弹。新加坡武装部队军火拆爆组星期二（9月26日）进行引爆工作。

为安全起见，警方封锁了炸弹周围200公尺的范围，超过4000名受影响的居民和商家当天上午8时左右均已疏散。

中午过后分两阶段引爆 200米外闻声响感觉到震动

这次引爆工作共动员军火拆爆组的45名人员和534名警员。炸弹在大约中午12时30分引爆，过后在1时45分完成第二阶段引爆，成功就地处理。

两次爆炸瞬间，硝烟尘土扬起，鸟儿惊吓飞散。在爆破现场200米外，仍可听到爆炸声响，也感觉到明显的震动。

建设局派46工程师检查封锁范围内建筑

新加坡建设局、公用事业局、新加坡能源集团、建屋发展局和陆路交通管理局的人员随后到场检查和评估工地和周围道路、沟渠和管道，并确保疏散范围内的建筑结构安全。

建设局在脸书发文说，该局部署了46名工程师检查封锁范围内的建筑，包括检查外部是否有松动，以及梁柱等关键结构是否受损。

证实一切安全后，大约从下午5时开始，居民获知可返回住家，比之前规定的解封时间早了约两小时。

引爆作业期间，有4000多个居民和商户须疏散。好些居民就暂时到信佳凯秀民众俱乐部去。那里从清晨6时就开放，还备有小吃、饮料和无线网络，足以让多达1500名居民好好休息。据了解，当天有数百名居民使用了民众俱乐部准备的设施。

维文：过程顺利 当局协助坐轮椅者等弱势群体

荷兰—武吉知马集选区议员、外交部长维文医生上午前去巡视时说，居民沉着冷静并且准时疏散，过程十分顺利。由于是工作日，大家照常上班上学，因此当局主要专注于协助坐轮椅者等弱势群体，也照顾了饲养宠物的居民。

维文说：“我们不知道具体多少人需要额外帮助，所以宁可多做准备，也不要准备不足。”

他下午也在脸书发文，感谢武装部队、建设局和建屋局等机构，以及人民协会的职员和义工，鼎力支持这次的部署。

受影响的武吉班让立交桥和武吉知马路上段的部分路段，以及地铁和巴士服务，在下午5时30分前都已恢复如常。

居民担心周围还埋其他炸弹 盼当局搜查整个地区

岗沙路第154座组屋居民区伟誉（72岁，退休者）与妻子疏散后，到附近的商场等待引爆工作结束。

区伟誉说，从说明会到当天的具体安排都非常妥善，照顾到有不同需求的居民，也保障了所有人的安全。不过，他担心周围还埋有其他炸弹，希望当局搜查整个地区。

受访历史学家说，新加坡在1941年12月二战期间首次被日军轰炸，这枚炸弹很可能是当时至隔年2月英军投降之间从空中投下的。

提供历史文化服务的Total Heritage联合创办人郭宗仁博士说，这回是我国为处理二战炸弹所进行的最大规模疏散行动，就某种意义上说，这可以让人们更了解战争历史，提醒人们战争可以有跨越时间的回荡。

他说，按炸弹的重量来看，这很可能是日本94型或3型高爆弹，相信含有47公斤的炸药。

南洋理工大学国立教育学院人文与社会学科教育学部布莱克本（Kevin Blackburn）副教授说，我国在战后也经常发现其他100公斤的炸弹，不过还未发现更大的日军炸弹，因为它们不像标准100公斤炸弹那么常用。

两位专家都相信，本地还可能存留有未发现的炸弹。郭宗仁说，当年日军对新加坡的好几个轰炸目标如实里达空军基地、丹戎巴葛码头和加冷机场等，这些地方如果还有未开发地，比较可能埋有未爆炸弹。