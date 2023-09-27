女老板大闹餐馆 谎称被旧情人打

餐馆老板发现情人已婚后斩断孽缘，结果却不断遭骚扰，女方还带女下属上餐馆闹，两人谎称被他打，报假案还向法庭投诉，导致他被调查。

涉案的女下属庄静雯（28岁）面对四项提供假口供和假证据的控状。

案情显示，被告的女老板苏菲亚（52岁）在武吉士一带的峇厘巷（Bali Lane）开了一间人力资源公司。

苏菲亚在2015年间与一名男子莱恩（42岁）交往，两人在隔年初以联名董事身份开公司，于苏菲亚公司楼下经营一家餐馆。不过同年4月，莱恩发现苏菲亚其实已婚，最后提出分手，隔年1月与另一名女子结婚。

莱恩之后将公司改名，并除去苏菲亚董事的职务。

苏菲亚与莱恩虽分手，但由于苏菲亚的公司就在餐馆的楼上，因此两人仍会碰面并出现摩擦。

莱恩在2017年5月23日成功申请个人保护令，禁止苏菲亚联络他和妻子。不料当天傍晚5时，苏菲亚带着被告到莱恩的餐馆闹事，以致莱恩将苏菲亚和被告锁在餐馆里。

苏菲亚和被告事后报警，指莱恩对她们动粗，被告甚至在同月30日提出推事投诉（Magistrate’s Complaint），并在投诉状的每一页，签名发誓说投诉内容是真实的。

被告报假案导致莱恩必须接受警方调查，并录下三份口供。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年9月27日的《新明日报》。