两男伪钞换真钞 骗兑换商7万美元

认为新加坡是“富裕国家”，两名格鲁吉亚男子飞来狮城拿伪钞换真钞骗走7万美元，庭上揭露其中一人在家乡有抢劫前科，两人分别被判26个月和24个月监刑。

两名被告马里沙瓦（Malishava Joni，55岁）和阿哈莱亚（Akhalaia Irakli，46岁）各被控三项罪行，包括一项偷窃罪和两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）罪行。

两人各承认两项罪名，另一项交由法官下判时纳入考量。

《新明日报》早前报道，主谋阿哈莱亚得知“偷龙转凤”的偷窃法后，认为新加坡是“富裕的国家”，而将目标锁定我国。

阿哈莱亚跟马里沙瓦透露计划后，后者答应参与，两人过后带着真假钞票，于今年4月6日飞抵新加坡。

抵达后，两人花近两周走遍各个钱币兑换商，过后锁定哥里门街一家兑换商为目标，接着一连四日天天光顾，称要来兑换美元，但要求先检查美钞，从中取得兑换商的信任。

事发当天，阿哈莱亚买了当晚两人回国的机票，接着再去找兑换商，告知对方下午想来兑换7万5000美元。两名被告下午如约抵达，同样要求“检查”美元，接着把美钞捆起来装进塑料袋，再放进自带的公事包内。两人接着以公事包体积过大，不能通过兑换窗口下的缝隙归还为由，又从公事包内取出装有美钞的塑料袋，重新装进另一个较小的黑色皮包，趁机“偷龙转凤”，再交还给兑换商，称如同之前一样会拿钱来兑换，提走美钞。

主控官星期三（9月27日）早上指两名被告在格鲁吉亚都有犯罪记录，马里沙瓦还曾在2018年抢劫，而阿哈莱亚也曾有偷窃前科。法官下判时说，由于阿哈莱亚是主谋，准备了伪钞，因此判他坐牢26个月。马里沙瓦则被判24个月监刑。

完整报道，请翻阅2023年9月27日的《新明日报》。