公用事业局星期三（9月27日）宣布，水价将分别在2024年4月1日和2025年4月1日，分两个阶段上调，每立方米调高5角，涨幅为18％。这是自2017年以来，水价再次调高，当时的涨幅为30％。

公共交通车资将在今年底上调，消费税明年也会增至9％，生活费越发沉重，水价为何非得在这个时候宣布起价？

与2017年调高水价时一样，这次调整也是分两年进行。为给住户和商家更多时间适应，并采取省水措施，第一年的涨幅较小；明年4月1日，水价每立方米先调高2角钱，后年再调高3角。用水量很高的住户（占约4％），须承担较高的涨幅，每立方米调高7角。

水价每立方米调高5角 意味着什么？

水价以每一立方米计算，一立方米等于1000公升的水，水价每立方米调高5角，意味着每一杯200毫升的咖啡起0.01分，或每一瓶500毫升的瓶装水起0.025分。

家庭如何受影响？

根据公用局，水费目前占了住户每月总开销的少过2％。水价2025年全面上调后，每四个住户中，有三个的月均水费将增加少于10元。

不同组屋房型住户有不同的涨幅，一房和二房式组屋的月均水费将增加4元，其他房型的组屋住户水费将增加6元至9元。私人公寓月均水费将增加7元。价格还未包含政府补贴和消费税。

商家和企业如何受影响？

非住家用水价格同样分两个阶段上调，不论用水量多少，明年4月1日起每立方米调高2角，至2.94元；后年4月1日起再调高3角，至3.24元。

2025年水价全面上调后，每四个商家包括中小企业，就有三家的月均水价将增加少过25元；每四名小贩有三名的月均水价则将增加少过15元。

公用局说，水费占了大多数商家成本的一小部分，水电和煤气费占了商业成本的少过5％。

新生水价格如何上调？

新生水价格也分两个阶段上调1角7分，从现有的每立方米2.33元，增至2024年的2.41元，2025年再上调至2.50元。

水价怎么算？

水价是由水费、耗水税和污水处理税三个部分组成。

产水成本增加多少？

配合经济和人口增长，我国水资源需求预计到了2065年会翻倍。通货膨胀加剧水资源生产和供应的成本压力，气候变化也削弱水供稳定性，政府为水供正确定价，旨在保障水资源的安全和可持续性。

水价上两次调高是在2000年和2017年，这次相隔六年再次宣布上调水价，主要是因为物价这期间上涨，加重公用局的营运负担。与2017年相比，能源成本如今增加37％、建设费用上升35％、化学品上涨33％、维修费增加18％。

与此同时，政府仍得确保我国的水供在气候变化下保持韧性。政府过去五年投资约30亿元，建设海水淡化厂、新生水厂和扩充用水回收设施等，包括大士海水淡化厂（2018年启用）、吉宝滨海东海水淡化厂（2020年启用），以及裕廊岛海水淡化厂（2022年启用）。

上调水价是为了对每一滴水正确定价，帮助公用局更好地应对营运成本。如果延后调整水价，将意味着下一轮的水价上调幅度会更高。

公用局将定期检讨水价，确保有足够能力投资科技与水利，让代代人都能享有具韧性的水供。

会有额外援助措施吗？

为缓解中低家庭的负担，政府会提供额外援助。副总理兼财政部长黄循财将于星期四（28日）宣布额外的生活费补助配套，协助人们应付上涨的水费和其他生活开销。

2017年水价上调时，政府为中低收入住户提供更多水电回扣。

今年3月，永续发展与环境部长傅海燕在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，旨在协助一房式至三房式组屋单位居民购买较省电省水电器的气候友善家庭计划（Climate Friendly Households Programme）将扩大，让更多家庭从中受惠。

这项计划有助住户省水省电，每年减少50元至150元的水电费。相关详情预计今年较迟时候公布，下财政年落实。

此外，政府也加强能源效率基金（Energy Efficiency Fund），帮助制造业者包括中小型企业提升能源效率。

从4月1日起，企业采纳预先批准节能技术，可获70％的固定成本资助，金额顶限视设施与技术而定。一些预先批准的节能技术包括用鼓风机替代压缩空气系统，以及用热泵取代锅炉等。