将球赛对手打破相 男子判监24周

一名业余足球联赛球员被对手击伤，右脸颊留下永久伤疤，犯案男子坚称为了保护队友才做出防卫攻击，上诉要求推翻蓄意重伤他人的罪名和24周监刑，但被高庭法官驳回。

洪承利法官星期三（9月27日）宣判时指出，综合不同目击证人的证词，被告林汉威（39岁）案发时没有充分理由认为他的队友被受害人攻击，他没有必要对受害者下如此重手。

这起案件发生在2020年2月13日晚上8时许，地点是赛马公会路（Turf Club Road）的足球场。从事保险业的林汉威面对一项蓄意重伤他人的控状，他拒不认罪，早前在国家法院受审后被判坐牢24周。林汉威不服所判，针对罪成和刑罚上诉到高庭。

抢球起争执 突下重手伤人

早前审讯揭露，林汉威所属的足球队案发时与受害者杰瑞森所属的另一支队伍进行“ESPEZEN”业余联赛赛事，两人在案发前并不认识。

当比赛接近尾声，林汉威的队友吴施恩与杰瑞森争球时双双倒地。比赛裁判供称，他看见杰瑞森推了吴施恩一下，于是吹哨宣判犯规，岂料杰瑞森又推了吴施恩。另几名在场球员也表示，看到杰瑞森推了吴施恩两下，但两人并没有打起来，杰瑞森也没有尝试挥拳打人。

这时候，林汉威突然跑向杰瑞森，跳起并挥手击中杰瑞森的右脸。一名证人形容，林汉威的动作非常“专业”，看上去有“武术的背景”。杰瑞森的脸颊流血不止，送院后得动手术；由于伤口相当深，导致他的脸颊留下永久疤痕。

林汉威辩称，他当时是为了保护吴施恩免受杰瑞森攻击，才会冲上前出手阻止杰瑞森，他认为自己若不这么做，吴施恩可能会受重伤。

但洪承利法官认为，国家法院法官的裁决无误，控方证人的证词也是可靠的。尽管杰瑞森当时推了吴施恩两下，场面并没有升级至暴力场面，或足以让人以为吴施恩可能有受伤的危险。反观林汉威本身的证词则反反复复，缺乏说服力。

法官不认为现有的24周监刑过重，为此维持原判。林汉威通过代表律师表示儿子即将过生日，要求展期至10月16日才入狱服刑，获得法官批准。（人名译音）