不满同事告状 清洁工持剪刀伤人判监三个月

不满同事告状自己没在工作，清洁工手持剪刀刺伤对方脖子，星期三（9月27日）被判坐牢三个月。

被告是马来西亚籍男子德文兰（19岁），事发时是清洁工人。被告面对一项持危险武器蓄意伤人的控状，他星期三在国家法院认罪。

这起事故发生在2023年6月30日中午时分，地点是金文泰的新加坡管理学院。受害者是22岁马国男子鲁班拉杰，是被告的清洁工同事。

案情显示，被告与受害者在新加坡管理学院工作，后者发现本应由被告清理的垃圾桶还未清理，于是拍下照片发送到两人共同的工作聊天群组。

持剪刀又刺又拳打 一路尾追受害者

被告不满受害者所为，找对方理论，过程中两人互飙脏话。这时，被告从工作推车上拿出一把剪刀，随即冲向受害者。

剪刀刺伤受害者的左颈部位后，被告没有停手，又朝对方的右太阳穴打了一拳。受害者流血不止，尝试跑开，被告在后紧追不舍。被告从一楼尾追受害者到二楼，又从二楼追到一楼，再一路追到停车场。

主管见状后立即制止两人，并呼叫保安。受害者随后被送入新加坡国立大学医院。被告当天被捕。

根据法庭文件，受害者的颈部蒙受约三公分深的伤口，须留医几天治疗。

被告向法官求情说，受害者当时辱骂他的母亲，他感到愤怒才动手伤人。他如今已知错，希望法官轻判，让他能尽早回家与家人见面。