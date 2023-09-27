调查：雇员是否留下 归属感是重要非薪酬因素

归属感是本地雇员继续留在机构服务的非薪酬因素。六成的受访本地雇员表示，如果无法在公司感受到归属感，就会考虑辞职。

超过九成的新加坡受访者甚至认为，在选择雇主方面，与上司和同事是否能维持良好关系是重要的非金钱考量，因为这层关系良好能提高就业的满意度和幸福感。这方面，马来西亚和香港的受访者有同感，认同率分别为96%和87%。

人力资源公司任仕达（Randstad）星期二（9月26日）发表了以“培养工作场所的真实感”为题的2023年度白皮书。这份报告综合了任仕达三份针对人才趋势、工作监测和雇主品牌研究而展开的全球调查内容。这些调查在去年10月展开，而白皮书的重点则是对新加坡1000名、马来西亚750名和香港1000名雇员的调查访问，尤其是关注企业内部福利的重要性，包括雇员对归属感的重视程度。

调查显示，新加坡雇员比马来西亚和香港的雇员更重视企业归属感；后两者这方面的平均认同率为54%，新加坡为61%。

因生活开销增加 三成本地受访者准备延后退休

值得注意的是，本地受访者中，将近三分之一（32%）准备延后退休，原因是生活开销增加；这方面全球的平均比率是18%。

对于想提早退休却办不到，本地与全球受访者的理由相似。其中，七成是因为经济条件不许可。不得不工作而须延迟退休的本地受访者有43%，比全球32%的平均比率高。

培训及提升技能向来是企业发展的重心之一。然而，新马港的76%受访者认为，性别和年龄的差异会影响技能学习与职业发展，间接影响公司实现整体劳动力增长的目标。

逾半本地受访者会拒绝不提供灵活工作时间雇主

调查也发现，数码科技固然使工作安排更灵活，但冠病疫情后，亚太地区完全重返办公室工作的人数显著回升。不过，相比之下，本地的受访雇员更在意工作时间的灵活性，超过一半的人会因为工作时间不灵活而拒绝有关工作，全球的这个比率则是45%。

在公平待遇方面，同马来西亚和香港的受访者相比，新加坡更多受访者认为这里的雇主做到了不分性别和种族这一点。

尽管如此，新加坡雇员却更担心失业，比率为48%，全球则是37%。此外，对于是否有信心迅速找到新工作，新加坡雇员只有43%表示肯定，全球雇员则有50%。

另一方面，在受访雇员中，42%表示不会为不努力推动可持续发展的企业工作。这意味着，企业有必要把可持续发展纳入劳动力战略，推广具环境意识的企业文化，提升员工的自豪感和成就感。

报告也指出，在企业领导层里，女性的代表性依然不足。业界也仍存在对年长和残障者的歧视等问题。要克服这种种因认识和教育不足造成的文化倾向，雇主须采取强有力的行动，打造开放的职场文化，鼓励对话和思想交流。