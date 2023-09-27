保健促进局将发起运动 鼓励业者减钠

保健促进局将发起运动，鼓励食品与餐饮业者将食品中的钠含量降至2010年的水平。

卫生部长王乙康周三（9月27日）在预防心脏病研讨会上说，我国今年在食品中的平均钠含量比2010年增加20%，当局接下来的目标是要让它降回2010年的水平。为了达到这个目标，餐饮业者可改用低钠盐，或是在烹饪时减少盐、酱油和鱼露等调味料的用量。

保健促进局已就此展开初步的推广工作，并获得业者大力支持。

王乙康说：“我希望餐饮业积极响应‘少盐多味’（Less Salt for More Taste）运动，食客也可尽一分力，要求菜肴少盐。如果吃完后发现太咸也应向厨师或小贩反馈，让他们调整食谱。”

由于本地人摄入的钠大多来自外食，卫生部已在去年推出减钠战略，鼓励供应商使用钠含量低的钾盐等来代替普通盐。如今，占盐市场份额近一半的三大供应商都供应低钠盐，全岛超过350个小贩、咖啡店和食阁摊位，以及近150个餐饮服务商都在用低钠原料。

王乙康：每个家庭每年只需额外3元 摄低钠盐降健康风险

至于低钠盐的成本比普通钠盐高，王乙康说，由于保健促进局拨款支持，供应商已经将低钠盐的价格从每公斤10元降至4元。虽然这仍比普通钠盐贵，但每个家庭每年平均用一公斤的盐，因此额外支出仅3元。

他说：“每年只需3元就可以显著降低高血压、心脏病和中风的风险，我认为这是一笔值得的支出，因此希望更多家庭会考虑到这一点。”

有些慢性肾病患者担心钾盐等低钠盐可能造成伤害。对此，卫生部咨询专家咨询后说，这些替代品对早期慢性肾病患者是安全的，晚期病患则应限制摄入任何形式的盐。临床医生和专业机构将针对这方面正式发出建议。

少了惯用的盐是否会影响美食的口感呢？王乙康说：“我想向大家保证，我们不会让食物变得平淡无味，不会剥夺新加坡人享用美食的乐趣，也不会破坏新加坡美食的多样性。事实上，如果做得好效果会不减反增，让我们享受到更美味的美食，同时使我们的饮食更健康。”

保健促进局推出的健康选择标志和较健康餐饮计划标签，至今已用于三分之一的包装食品市场，涵盖100个食品类别的4000种产品。这些措施并没有影响食品美味，却让食品变得更健康。