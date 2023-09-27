15次挪用保险柜现金逾143万元 银行经理判监46个月

无力偿还信用卡债务，马来亚银行经理动起歪念，三个月内从银行保险柜中挪用超过143万元用于还债和赌博，被判坐牢46个月。

被告是34岁的潘凯良（音译），事发时是马来亚银行（Maybank）蔡厝港分行的服务经理。他面对一项失信控状和两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他承认其中两项控状。法官把另一项纳入考量后，星期三（9月27日）作出判决。

借职务之便挪用现钞 因赌输巨款罪行败露

案情显示，身为银行服务经理，被告负责监督分行的日常业务，包括在银行每天开始和结束营业时清点保险柜内的现金，以及开启或解除保险柜的保安防盗报警系统。

2021年初，被告因外汇投资失利欠下信用卡债务，无力偿还。他开始向亲朋好友及合法放贷商借钱还债，也会到赌场赌博，试图挽回损失。

被告后来决定动用银行保险柜中存放的现金，用于赌博和外汇投资。他知道保险柜的安全钥匙放在一个未锁的抽屉中，于是趁无人时，在未经允许的情况下，取走保险柜中的部分现金。

被告将现金放入自己的包里，再把钥匙归还原位，将保安防盗系统再次开启，随后带着钱离开银行。被告将挪用的钱款存入自己的银行户头，或用在金沙赌场赌博，并拿赢来的钱还债或投资。

为了避免被发现，被告会确保在银行下一个营业日开始之前，趁无人之时，将之前挪用的款项原封不动地放回保险柜中。被告也会确保归还钞票的数量和面额与银行记录相符。

2021年3月23日至6月10日，被告以相同手段，15次擅自挪用银行保险柜内的现金，总金额达143万9250元。

被告有一次在赌场输掉挪用的40万4000元后，通知家人，才被揭发罪行。未婚妻当时劝他向银行自首，并答应帮他作出赔偿。被告在6月11日向银行承认罪行。

根据法庭文件，被告已归回所有挪用款项，马来亚银行没有遭受任何损失。

控方指出，身为服务经理，被告没有履行应有的职务，而是滥用银行对他的信任实施犯罪，因此促请法官判被告坐牢至少48个月。

被告的律师代求情说，被告如今已对银行作出全额赔偿，也对自己的行为感到十分懊悔，恳求法官从轻发落。

法官最终判被告坐牢46个月。

马来亚银行发言人受询时指出，银行对违背商业守则和道德规范的员工采取零容忍的态度，被告已不再是银行的职员。