本地人健康和饮食六大警钟

吃得太咸、吃得太油等饮食习惯，导致病从口入，本地人的高血压发病率持续提高。

最新公布的全国人口健康调查和全国营养调查，为本地人的健康和饮食习惯敲响警钟，凸显注意健康、培养健康生活习惯的重要。

维持均衡饮食、增加运动量、控制压力，以及戒烟戒酒，可减少患慢性疾病风险。定期做体检也有助于及早发现和治疗疾病。

一、吃太多

更多人饮食过量。2022年，61％本地居民摄取过量卡路里，比2019年的55％多。

二、吃太咸

九成本地居民每日钠摄取量超出世界卫生组织建议的2000毫克。

2019年，本地居民每日平均钠摄取量为3480毫克，2022年增至3620毫克。

2010年至2023年，餐饮场所的常见食物中，份量和每100克食物的钠含量皆增加，导致每道菜肴钠含量平均增加22％。

三、更多人肥胖和BMI超标

肥胖率从2019年至2020年的10.5％，增至2021年至2022年的11.6%。

高危BMI普及率从2019年至2020年的20.7％，增至2021年至2022年的22.3%。

四、高血压发病率增加

高血压发病率增高，主要体现在50岁至74岁的年长居民身上。

每两人就有一人，在参与全国人口健康调查之前，不知道自己患有高血压。

五、运动量不够

2022年，运动量充足的本地居民有74.9%，比2019年的84.6%下降9.7个百分点。

2022年本地居民主要体育运动量来自通勤，其次是休闲时的运动，工作相关的运动占比最小。

根据世界卫生组织，运动分为三大类别：通勤、工作和休闲。每周至少要做150分钟中等强度的运动为佳。

在大多数年龄段中，本地居民进行足量体育运动的比率有所下降。

六、更多人有心理健康问题

本地心理健康问题的患病率从2020年的13.4%，升至2022年的17.0%。

18岁至29岁年轻人心理健康状况不佳的比率最高。