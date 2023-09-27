参与医疗研究做身体检测 可及早介入逆转病情

参与医疗研究项目的公众能及早知道自己身体的潜在状况，有问题的话可趁早服用药物，避免情况恶化至引发心血管疾病。

陈来明（64岁，退休人士）在15年前确诊有高胆固醇后，就一直服用药物，控制胆固醇水平；他平日也积极地到健身房锻炼，以及进行远足和骑脚踏车等活动。他一直觉得自己应该足够健康，直到他去年加入国立大学心脏中心名为PICMAN的研究时，才发现自己患有脂肪肝。

他说：“当时，我因为想要知道自己身体的实际情况，所以报名参加PICMAN研究。在传统的血糖、血压和胆固醇等之外，医生还讲解好些其他医学概念，包括我之前不知道的脂肪肝。我知道自己有这个问题后立即开始治疗，通过药物来控制情况。医生说，脂肪肝可能导致肝脏发炎或肝硬化，但这是可以逆转的。”

被诊断患有脂肪肝让陈来明意识到及早检测和介入的重要性，他因此将参与RESET计划，希望能与专家一起，长期跟进自己的健康。如果发现什么情况，也能及早获得治疗。

参与研究的新加坡国家心脏研究所副主任陈文隆副教授说，陈来明的经历显示，体内很多情况是无法通过测量身体质量指数（BMI）来了解的，包括脂肪肝的情况。他之前参与研究项目的经历也显示，研究团队希望与病患长期交流，鼓励他们改变。在研究结束时，也将成果带给更多公众。