本地医疗机构开展大型研究 对抗“无声杀手”心脏病

我国多个医疗机构将联手开展大型心脏研究计划，以了解心脏病发病风险、研究新生物标志物、制定新的预防措施。该计划招募1万名新加坡人参与筛查，从中选出3000名有可能患心血管疾病的中高风险者进行为期五年的跟进研究。

这个项目名为Project RESET，研究人员将收集调研参与者的相关健康数据，进一步了解体脂、代谢和免疫的关系。年龄介于40岁至70岁，无心脏病或中风病史，但患有高血压、高胆固醇、脂肪肝、肥胖或是有心脏病和中风家族史的民众可以报名参与筛查。

采用高科技手段辅助研究 参与者可获心血管科专家照料

入选的3000人接下来五年须佩戴智能穿戴设备，记录和追踪体征，他们也得完成一些问卷调查，以及每年接受身体检查约五次。参与者会获得心血管科专家的照料。如果在参与计划期间发病，他们可选择是否要获知病情；如果选择知道，会获得专家协助。

领导这项研究的国大杨潞龄医学院心血管代谢疾病转化研究项目主任符策贤教授说：“该研究将通过捕获参与者的生活方式信息和遗传变异等数据点，调查心脏病的发病原因，为每位患者提供完整诊断。”这包括了解生活方式如何造成左心室纤维化，以及冠状动脉阻塞与体脂引起的慢性炎症的关系。

该研究也将借助最新科技制定有效预防策略，例如通过互动式穿戴配备和增强实境（AR）技术，让参与者亲身“触碰”心脏疾病和肝硬化等病变部位，让参与者了解预防的重要性。

这项研究是女皇镇健康区试点计划的一部分，研究团队将与政策制定者、城市规划者和社区领袖密切合作，创造可支持居民身体、社会和心理健康的空间，减少导致心脏病的环境因素。

卫生部长王乙康星期三（9月27日）在Project RESET的推介仪式上说，心脏病在本地是一个无声杀手，他期待有一天这项研究取得的成果可以转化为有意义的临床干预措施。

他说：“预防保健涉及许多专家和利益相关者，包含研究调查、先进诊断技术、改变日常习惯等要素在内。通过政府主动积极的支持、医疗机构的临床护理、研究员的努力，以及民众履行个人责任，我们可以让心脏病等慢性病不再是发病和死亡的主要原因。”

许多新加坡人认为自己身体健康，但约三分之一可能已有早期心脏病，只是疾病潜伏，尚未被发现。我国每天有23人死于心血管疾病，超过三分之一的死亡是由心脏病或中风造成。新加坡心脏病病发数量预计将从2025年的每10万人482例，增加三倍至2050年的每10万人1418例。

Project RESET获得全国医学研究理事会拨款2500万元资助，参与机构包括新加坡国立大学杨潞龄医学院、国立大学医学组织、国大心脏中心、国家心脏中心、国家心脏研究所、杜克—国大医学院、南洋理工大学、新加坡科技研究局旗下三家研究所 ，以及行业和社区合作伙伴。