水价上调加剧生活压力 民众盼获得更多津贴

全球通货膨胀加重水供成本，水价将在明后两年分两个阶段上调，尽管受访民众能理解调高水价是大势所趋，但还是担心生活负担越来越重，一些民众希望政府能提供更多津贴。

公用事业局星期三（9月27日）宣布，水价将在明后两年分两个阶段上调，每立方米调高五角或约18％。

布瓦（31岁，保安员）和丈夫以及两名还在求学的儿子住在两房式组屋。她接受《联合早报》访问时说：“政府已要调高车资和消费税，现在轮到水价，物价越来越贵，我的薪水却没有增加。我还须供孩子读书，不敢想接下来要面对的生活压力。”

民众：只能尽量省水

她认为，水价上调已成定局，人们只能尽可能省水，如把洗衣水用来冲洗厕所。

罗碧花（68岁，退休）与丈夫住在三房式组屋，每月水电费约130元至140元。“水价上调，负担更重，还好我们有储蓄可以应对，但年轻夫妇要供房，又要养小孩，下一代人的生活比较辛苦。”

来自马来西亚的王雪妮（40岁，家庭主妇）和丈夫育有三名11岁、八岁和两岁的儿子，一家五口住在三房式组屋，每个月的水电费约200元。

“由于能源价格上涨、供应链不稳定等因素，政府要上调水价是大势所趋，大多数人应该能明白。不过，我们不是新加坡公民，不会获得政府津贴，能做的只是想办法赚更多钱了。”

林源伟（44岁，空服人员）因为工作关系，每个月至少10多天不在家。“与其他家庭相比，水价上调对我的影响比较小，但现在很多东西都在起价，政府在这个时间点决定调高水价，相信让不少人感到意外。”

西递（51岁，家庭主妇）刚买了四房式组屋，还有24年的房贷得还。她和丈夫、三名孩子及母亲同住，每月的水电费超过200元。

“消费税从明年起就要增至9％，水价也将跟着上调，咖啡店的饮料接下来应该也会涨价吧？在个人方面，我和家人会缩短冲凉的时间。除非碰上特别节日，我们会尽可能在家里用餐，能省则省。我也希望政府可以提供更多津贴，帮忙舒缓生活压力。”