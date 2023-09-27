来我国骗兑换商近10万元 两格鲁吉亚男子被判坐牢　

两名格鲁吉亚男子认为新加坡是富裕国家，特地飞来本地连续四次找同一商家兑换美元，取得信任后以障眼法偷走逾7万美元，结果被判坐牢。

被告阿哈莱亚（Akhalaia Irakli，46岁）和马里沙瓦（Malishava Joni，55岁）各面对三项控状，包括一项偷窃罪和两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）罪行。

两人早前各承认两项罪名，法官星期三（9月27日）将余项纳入考量后，判主谋阿哈莱亚入狱26个月，马里沙瓦则坐牢24个月。

根据案情，阿哈莱亚得知一种偷窃手法，是通过假装向货币兑换商购买美元，并向兑换商要求检查真伪，再借机将美元换成伪钞，带走真钞。

阿哈莱亚认为新加坡是富裕国家，于是把新加坡锁定为目标，并把计谋告诉马里沙瓦，后者同意一同干案。

两人在2023年4月6日携带一些真钞和伪钞飞抵新加坡。抵达后，两人花近两周寻找目标，要找能够答应在他们付款前将美元交给他们检查、且有足够美元的货币兑换商。

两人最终锁定哥里门街的一家兑换商，从18日开始先后四次光顾兑换美元，并要求先检查钞票。他们一连四天兑换了800美元至3500美元不等，包括案发当天（4月21日）的早上。

通过几次接触与兑换商逐渐熟络并取得信任后，两人在干案当天早上，交代兑换商准备7万5000美元现金，以便他们下午再来兑换。

阿哈莱亚也买了当晚两人回国的机票，下午4时30分左右，他们依约到兑换商处，同样要求先“检查”钞票，接着把美元捆起来装进塑料袋，再放进自己带来的黑色公事包内。

但这时，两人以公事包体积过大，不能通过兑换窗口下的缝隙归还为由，从公事包内取出装有美元的塑料袋，重新装进另一个较小的黑色皮包，再交还给兑换商，称会如之前一样去拿钱来兑换。

殊不知，两人已偷龙转凤，把真美钞拿走。两人干案后，各带着一半的钞票上飞机。

一个小时后，兑换商察觉不对劲，割开上锁的皮包，才发现里面只有小钞和伪钞。警方接获报案后展开调查，并通知机场警署召回客机，最终顺利逮捕两人。

扣除兑换商拿到的真钞，两人共偷走7万4300美元（约9万8819新元）。

控方指出，两人预谋干案，带着伪钞来新加坡，手法复杂，还将钞票藏在包内的暗格，以免被发现。另外，两人在格鲁吉亚都有案底，马里沙瓦2018年曾因抢劫入狱，阿哈莱亚则有偷窃前科。

因此，控方认为应严惩以儆效尤，请求法官判两人坐牢两年至两年半，尤其是主谋阿哈莱亚，刑罚应更重。

被告律师求情时说，两人已吸取教训，相信没机会在本地重犯，恳求法官轻判。（人名译音）