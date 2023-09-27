新中签署谅解备忘录 加强交通领域双边合作

新加坡和中国签署谅解备忘录，就交通通勤的未来开展合作。

我国交通部星期三（9月27日）发文告宣布，代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达9月24日至27日访问中国北京，出席全球可持续交通高峰论坛。随行的还有交通部和新加坡海事及港务管理局的官员。

徐芳达星期三会见中国交通运输部部长李小鹏。为进一步促进两国交通部门之间的合作，两人签署有关通勤（mobility）未来合作的谅解备忘录。

徐芳达之后在脸书发文说，他和李小鹏就新中两国在各交通领域加强双边合作，进行了富有成果的交流。这些领域包括自动驾驶汽车的安全部署、公共和私人交通工具的电动化、海事和航空业的可持续燃料，以及加强新加坡和中国的联通等方面。

根据交通部文告，海事局也同上海市交通委员会、天津市港航管理局，以及中国船级社签署谅解备忘录，加深在数码化、脱碳、人才培养和信息交流方面的合作。

徐芳达：建设可持续交通系统三原则 都与“人”有关

徐芳达星期一（25日）在全球可持续交通高峰论坛的开幕式及全体会议上发表讲话，谈到建设可持续交通系统的三个原则，都与“人”有关。

第一个原则是“以人为本”。例如，我国交通系统的设计以便捷为考量，尤其是对于年长者和残障者。我国也投资于公园连道、人行道和脚踏车道等基础设施，方便更多人活跃通勤。

第二个原则是“前人种树，后人乘凉”。徐芳达呼吁，现在就须要开始对新兴科技进行长期投资，如开发可持续航空燃料和新型海事燃料。他说：“虽然这些解决方案要被大规模应用需要时间，但只有现在持续投资，我们的后代才能享受到这些回报。”

第三个原则是“人心齐，泰山移”。徐芳达说，虽然各国在某些领域可能有不同利益，但须要共同努力实现共同的气候目标。“这将需要一些让步，我们也要记得，彼此之间的共同之处，比我们存在分歧的地方多。”

他认为，即使在相互竞争的情况下，国与国之间也可实现双赢合作。他也很欣慰看到各国通过国际民用航空组织（ICAO）和国际海事组织（IMO），在减排方面取得显著进展。新加坡将继续支持ICAO和IMO在减少国际交通运输排放方面的领导地位。

实现可持续交通发展的另一方面是加强联通和全球供应链。徐芳达说，我国认为有必要推动以多边方式处理全球贸易和供应链管理。